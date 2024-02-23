كولر: حققنا فوزًا مهمًّا في ظروف صعبة.. وسعيد بأداء اللاعبين أمام ميدياما

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه الأهلي على حساب ميدياما الغاني، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار كولر إلى أن الأهلي حصد ثلاث نقاط مهمة أمام ميدياما الذي قدم مباراة مميزة. مضيفًا: «اجتهدنا كثيرًا للفوز وحسم ثلاث نقاط مهمة في المنافسة على هذه المجموعة الصعبة والمعقدة».

واستكمل كولر: «حذرنا اللاعبين بين شوطي اللقاء بسبب صعوبة الطقس، وتفادي الأخطاء الفنية التي حدثت في الشوط الأول، واستطعنا تحقيق فوز مستحق خارج ملعبنا».

وتحدث كولر عن ظروف المباراة وقال: «واجهنا ظروفًا صعبة قبل المباراة، ولكنها كانت بمثابة درس جديد، ويجب علينا أن نتعامل مع أي ظروف صعبة، وهو ما حدث بالفعل وتمكنا من تحقيق الفوز».

وأوضح: «اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا في الشوط الثاني، والهدف الذي سجل يعد مكافأة على ما قدمناه من مجهود».

وأتم حديثه بأنه سعيد بالجهد الذي بذله اللاعبون في المباراة من أجل تحقيق الفوز، وسعيد أيضًا بما قدمه كريم نيدفيد بعد غياب عن المشاركة، وكذلك المستوى المميز الذي ظهر به وسام أبو علي في أول مشاركة رسمية مع الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات المارد الأحمر على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل، حيث يكفي انتصار أحد فريقي شباب بلوزداد أو يانج أفريكانز في مواجهة الغد، ليتأكد تأهل الفريق الأحمر بشكل رسمي.

ارتفع رصيد الأهلي عند 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الأخير ليودع المسابقة رسميا.

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