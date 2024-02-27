وزير الرياضة والشركة المتحدة يبحثان مع الأهلى والزمالك ترتيبات نهائى كأس مصر بالسعودية

التقي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، والمهندس هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك ومحمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الرياضية.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات لمباراة نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية.

وتوجه «صبحي»، بالشكر والتقدير لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك علي الأجواء الإيجابية التي تسبق المباراة من خلال المبادرة الوطنية التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي بزيارة الزمالك، وخلق أجواء رياضية تنافسية تسودها ود واحترام بين الطرفين.

وتناقش مع كافة الجهات المعنية من اتحاد الكرة والنادي الأهلي ونادي الزمالك والشركة المتحدة، على جميع الجوانب والاستعدادات، من أجل خروج نهائي تاريخي يليق باسم الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية، والتعاون المثمر مع اتحاد الكرة والمتحدة في هذا الشأن.