وزير الرياضة يُشيد بأداء منتخب "الووشو كونغ فو" بعد تحقيقه لقب البطولة العربية بتونس

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخب المصري للووشوكونغ فو للناشئين والشباب، بعد الحصول على المركز الأول، وكأس البطولة العربية السادسة للشباب والناشئين للووشوكونغ فو التي أقيمت بمدينة الحمامات بتونس.

إجمالي الميداليات

وصل إجمالي عدد ميداليات 36 ميدالية ذهبية و6 فضية، حيث حصل اللاعبين واللاعبات فى الأساليب على 26 ذهبية و2 فضية، وفي الساندا على 10 ميداليات ذهبية و 4 فضية.

دعم ومتابعة متواصلة من الرئيس السيسي لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات.

وعلى هامش البطولة، انعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى رئيس الإتحاد المصري والعربي والإفريقي، بحضور 13 دولة من الدول العربية الأعضاء.

وتم استعراض تقرير النشاط عن الفترة الماضية والذي تضمن إقامة البطولات العربية خلال العامين 2022 و 2023 وإقامة دورات المدربين والحكام العربية واعتماد الحساب الختامي والنظر في خطة نشاط الاتحاد خلال الفترة القادمة وطلبات الدول الأعضاء فى استضافة البطولات العربية والموافقة على تشكيل اللجان بالاتحاد العربي.