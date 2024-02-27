يتصدرهم معروف.. شوبير يكشف أسماء الحكام المرشحين للإدارة نهائي كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن هوية الحكم المرشح لإدارة قمة نهائي كأس مصر بين "الأهلي والزمالك"، نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

شوبير: معروف المرشح الأول وإبراهيم نور الدين في المركز الثاني

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء:" الحكم الدولي محمد معروف هو المرشح الأول بقوة لإدارة قمة نهائي كأس مصر المنتظرة بين الأهلي والزمالك، وذلك بنسبة 60%".

وأضاف:" الحكم معروف ليس محبوبا من قبل جماهير الأهلي، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة لدى لجنة الحكام، ونفس الحال أيضا لـ أمين عمر الذي يريد مصالحة جماهير الزمالك".

وواصل شوبير:"إبراهيم نور الدين يأتي في المركز الثاني، الحكم الدولي طلب من لجنة الحكام إدارة هذه القمة المرتقبة".

وأشار شوبير إلى أن الحكم الدولي يراها فرصة مناسبة لتكون أفضل ختام لمسيرته التحكيمية، خاصة أن الموسم الحالي هو الأخير له في عالم التحكيم.

وأردف: "هناك حكام آخرون يردون إدارة القمة المنتظرة، مثل آمين عمر ومحمود البنا، وأحمد الغندور ومحمد عادل".

وأتم قائلا:" هناك حيرة شديدة داخل لجنة الحكام، بشأن هوية حكم قمة نهائي كأس مصر المنتظرة بين الأهلي والزمالك".

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (نسخة 2022/2023)

من المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، يوم 8 مارس المقبل، على ستاد بارك الأول، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

مكافآت إضافية من تركي آل الشيخ لبطل كأس مصر

وفي السياق ذاته، قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقديم جوائز إضافية للفريق الفائز بلقب كأس مصر، بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك".

وأضاف: “موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار، واليوم طرح التذاكر استعدوا”.