الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يتصدرهم معروف.. شوبير يكشف أسماء الحكام المرشحين للإدارة نهائي كأس مصر

كأس مصر
كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن هوية الحكم المرشح لإدارة قمة نهائي كأس مصر بين "الأهلي والزمالك"، نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

شوبير: معروف المرشح الأول وإبراهيم نور الدين في المركز الثاني

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء:" الحكم الدولي محمد معروف هو المرشح الأول بقوة لإدارة قمة نهائي كأس مصر المنتظرة بين الأهلي والزمالك، وذلك بنسبة 60%".

وأضاف:" الحكم معروف ليس محبوبا من قبل جماهير الأهلي، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة لدى لجنة الحكام، ونفس الحال أيضا لـ أمين عمر الذي يريد مصالحة جماهير الزمالك".

وواصل شوبير:"إبراهيم نور الدين يأتي في المركز الثاني، الحكم الدولي طلب من لجنة الحكام إدارة هذه القمة المرتقبة".

وأشار شوبير إلى أن الحكم الدولي يراها فرصة مناسبة لتكون أفضل ختام لمسيرته التحكيمية، خاصة أن الموسم الحالي هو الأخير له في عالم التحكيم.

وأردف: "هناك حكام آخرون يردون إدارة القمة المنتظرة، مثل آمين عمر ومحمود البنا، وأحمد الغندور ومحمد عادل".

وأتم قائلا:" هناك حيرة شديدة داخل لجنة الحكام، بشأن هوية حكم قمة نهائي كأس مصر المنتظرة بين الأهلي والزمالك".

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (نسخة 2022/2023)

من المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، يوم 8 مارس المقبل، على ستاد بارك الأول، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

مكافآت إضافية من تركي آل الشيخ لبطل كأس مصر 

وفي السياق ذاته، قرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقديم جوائز إضافية للفريق الفائز بلقب كأس مصر، بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك".

وأضاف: “موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار، واليوم طرح التذاكر استعدوا”.

الاهلى الزمالك احمد شوبير الاهلي والزمالك محمد معروف أمين عمر إبراهيم نور الدين

مواد متعلقة

مورينيو فى كأس مصر.. تركى آل الشيخ يكشف مفاجأت نهائى الأهلى والزمالك

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

الجبلاية يعلن عن طرح تذاكر قمة نهائى كأس مصر

الأكثر قراءة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

بيان مهم من وزارة الداخلية حول شهادات تحركات العمالة الموسمية فى الحج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المنعم السيد

قراءة في شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس في غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة

شهداء وجرحى بالعشرات فى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة لليوم 144 تواليًا