مباراة ليفربول فى كأس الاتحاد| جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال فئة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر، لاسيما مع احتدام الدوريات الخمس الكبرى والدوريات المحلية، فضلًا عن الانشغال في البطولات القارية.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024

ويستعرض موقع «الدستور» جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها؛ ففي يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، ستشهد مجموعة متنوعة من المباريات في الدوري التركي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

تابع معنا لمعرفة جميع تفاصيل جدول المباريات والقنوات الناقلة لهذا اليوم المثير.

جدول مواعيد مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة

أولًا: جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 في الدوري الإيطالي لكرة القدم في الدرجة A

مواعيد مباريات اليوم

الموعد: 20:00.

المباراة: ساسولو ضد نابولي.

القنوات الناقلة:

- Match Football 1

- Sport 2 Hungary

- Sport TV3 Portugal

- beIN Sports 1 FR

- Digi Sport 3 HD Romania

- Cosmote Sport 3 HD

- SuperSport HD 2 alb

- Max Sport 3 HD

- SuperSport Football

- Arena Sport 2 HD BiH

- Starz Play App

الملعب: استاد مابي.

الموعد: 22:45 بتوقيت القاهرة.

المباراة: انتر ميلان ضد أتلانتا.

الملعب: سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

جدول مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء 28-2-2024

- تشيلسي ضد ليدز يونايتد

الموعد: 22:30.

- وولفرهامبتون ضد برايتون

الموعد: 22:45.

- نوتينغهام فورست ضد مانشستر يونايتد

الموعد: 22:45.

- ليفربول ضد ساوثهامتون

الموعد: 23:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس الاتحاد

القنوات الناقلة: Cosmote Sport 8 HD، ITV، SuperSport Maximo 1، beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 2 English، beIN Sports Fr 6 HD max، Sport TV4 Portugal، SuperSport HD 5 alb، SuperSport Variety 3

جدول مباريات اليوم ربع نهائي كأس تركيا لأربعاء 28-2-2024



اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، تقام مباريات ربع نهائي كأس تركيا وفقا للجدول التالي:

- مباراة طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاك شهير في تمام الساعة 17:30 وتذاع على قناة beIN SPORTS.

- في تمام الساعة 20:45، تجتمع فرق بشكتاش وقونيا سبور في إطار نفس الدور.



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