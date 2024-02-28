الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مباراة ليفربول فى كأس الاتحاد| جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال فئة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر، لاسيما مع احتدام الدوريات الخمس الكبرى والدوريات المحلية، فضلًا عن الانشغال في البطولات القارية. 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024 

ويستعرض موقع «الدستور» جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها؛ ففي يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، ستشهد مجموعة متنوعة من المباريات في الدوري التركي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

 تابع معنا لمعرفة جميع تفاصيل جدول المباريات والقنوات الناقلة لهذا اليوم المثير.

جدول مواعيد مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة 

أولًا: جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 في الدوري الإيطالي لكرة القدم في الدرجة A

مواعيد مباريات اليوم

الموعد: 20:00.

المباراة: ساسولو ضد نابولي.

القنوات الناقلة:

- Match Football 1

- Sport 2 Hungary

- Sport TV3 Portugal

- beIN Sports 1 FR

- Digi Sport 3 HD Romania

- Cosmote Sport 3 HD

- SuperSport HD 2 alb

- Max Sport 3 HD

- SuperSport Football

- Arena Sport 2 HD BiH

- Starz Play App

الملعب: استاد مابي.

الموعد: 22:45 بتوقيت القاهرة. 

المباراة: انتر ميلان ضد أتلانتا.

الملعب: سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي  الأربعاء 28-2-2024

- تشيلسي ضد ليدز يونايتد

الموعد: 22:30.

- وولفرهامبتون ضد برايتون

الموعد: 22:45.

- نوتينغهام فورست ضد مانشستر يونايتد

الموعد: 22:45.

- ليفربول ضد ساوثهامتون

الموعد: 23:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم  في كأس الاتحاد

القنوات الناقلة: Cosmote Sport 8 HD، ITV، SuperSport Maximo 1، beIN Sports HD 2، beIN Sports HD 2 English، beIN Sports Fr 6 HD max، Sport TV4 Portugal، SuperSport HD 5 alb، SuperSport Variety 3

جدول مباريات اليوم ربع نهائي كأس تركيا لأربعاء 28-2-2024


اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، تقام مباريات ربع نهائي كأس تركيا وفقا للجدول التالي:

- مباراة طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاك شهير في تمام الساعة 17:30 وتذاع على قناة beIN SPORTS.

- في تمام الساعة 20:45، تجتمع فرق بشكتاش وقونيا سبور في إطار نفس الدور.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير والقنوات الناقلة

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جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة


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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024 جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة القنوات الناقلة الدورى الايطالى كاس الاتحاد الانجليزي ليفربول

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