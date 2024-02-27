مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-2-2024 والقنوات الناقلة، أصبح هو الشغل الشاغل الذي يبحث عنه جميع عشاق الساحرة المستديرة ومتابعها، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية خلال الموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مواجهات اليوم، مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بدوري نايل (موسم 2023/2024)، التي يعود مجددا للساحة المحلية، بعد فترة غياب كبيرة جدا، نظرا لارتباطات المارد الأحمر القارية بدوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 27 فبراير 2024

الأهلي & بلدية المحلة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بدوري نايل.

وتنقل مباراة الأهلي وبلدية المحلة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورتس، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (موسم 2023/2024)

ريال سوسييداد & ريال مايوركا .. العاشرة والنصف مساء (ستاد انويتا).

الدوري الإسكتلندي للمحترفين (موسم 2023/2024)

روس كاونتي & سانت ميرين .. العاشرة مساء (ستاد فيكتوريا بارك).

الجولة الثامنة والعشرون.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بلدية المحلة، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية، مساء الخميس المقبل 29 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر بدوري نايل.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب ويلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.