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رياضة

دورتموند يتأهل لدور الثمانية فى دورى الأبطال بثنائية أمام أيندهوفن

دورتموند وأيندهوفن
دورتموند وأيندهوفن

فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2/صفر، مساء الأربعاء، ليتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل جادون سانشو وماركو رويس هدفي المباراة في الدقيقتين 3 و95، وتأهل الفريق الألماني لدور الثمانية مستفيدا من تعادله ذهابا بنتيجة 1/1 في هولندا.

وبات بوروسيا دورتموند سابع فريق يتأهل لربع النهائي ليلحق بكل من بايرن ميونخ الألماني، وريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، ومانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب ومواطنه أرسنال، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

أحداث المباراة

فريق دورتموند استهل المباراة بقوة ونجح في التقدم مبكرًا بعد 3 دقائق عن طريق جادون سانشو من تسديدة أرضية زاحفة بعد تمريرة من جوليان براندت.

وسيطر لاعبو دورتموند على أغلب أحداث الشوط الأول، لكن الوضع تغير في الشوط الثاني وفرض الفريق الهولندي سيطرته.

وتمكن نيكلاس فولكروج من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80، لكنه تم إلغاؤه بعد مراجعة تقنية "VAR".

وحاول لاعبو أيندهوفن تسجيل التعادل لكن دون جدوى، قبل أن يسجل ماركو رويس الهدف الثاني لصالح بوروسيا دورتموند بعدما استغل خطأ فادحًا من مدافع آيندهوفن، لينفرد بمرمى الفريق الهولندي ويسدد في الشباك.

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