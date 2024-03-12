الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على نابولى بهدفين لهدف فى دورى أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

تقدم برشلونة الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك" في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم اللاعب الشاب فيرمين لوبيز بهدف أول للفريق الكتالوني في الدقيقة 15، من متابعة لتمريرة رافينيا من الجهة اليمنى.

وعزز البرتغالي جواو كانسيلو من تقدم برشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 17 من متابعة لتسديدة رافينيا التي ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى نابولي.

وسجل المدافع أمير رحماني الهدف الأول لـ نابولي في الدقيقة 30 بتسديدة بيسراه من متابعة لتمريرة جيوفاني دي لورينزو من الجهة اليمنى.

وعزز البرتغالي جواو كانسيلو من تقدم برشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 17 من متابعة لتسديدة رافينيا التي ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى نابولي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل نابولي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل نابولي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - رحماني - خوان خيسوس - ماريو روي

خط الوسط: زامبو أنجويسا - لوبوتكا - تراوري

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - خفيتشا كفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين.

تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، فيشهد قيادة رافينيا، لامين يامال، إضافة للبرتغالي روبرت ليفاندوفسكي لخط هجوم “البارسا”.

وجاء تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إينيجو مارتينيز - إيناكي بينيا - جواو فيليكس - أوريول روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - أسترالاجا - مارك كاسادو - يوناي - مارك جيو - هيكتور فورت.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت في إيطاليا معقل فريق نابولي، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

برشلونة نابولى دوري ابطال اوروبا فيرمين لوبيز جواو كانسيلو

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