ركلات الترجيح تقود أتلتيكو مدريد لربع نهائى دورى الأبطال على حساب إنتر ميلان

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على إنتر ميلان بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم الفريق الإسباني 2-1.

وكانت مباراة الذهاب قد حقق فيها إنتر ميلان الإيطالي الفوز بهدف دون رد.

تقدم فيديريكو ديماركو لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 33 قبل أن يدرك أنطوان جريزمان التعادل في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

وتمكن ممفيس ديباي من تسجيل هدف التقدم لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 87 ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي انتهى بتلك النتيجة، قبل أن تحسم ركلات الجزاء النتيجة لصالح أتلتيكو بنتيجة 3-2.

أحداث الشوط الأول

كرة عرضية من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد من جهة اليسار مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ثم إلى ركلة مرمى.

تسديدة قوية من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد من يسار منطقة الجزاء أبعدها حارس إنتر يان سومر من أسفل يسار مرماه.

انفراد تام بالمرمى من دينزل دومفريز لاعب انتر يمين منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة أرضية قوية أبعدها الحارس يان أوبلاك بشكل رائع عن مرماه.

تسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع أتليتكو مدريد ثم أمسك بها الحارس يان أوبلاك من أعلى منتصف مرماه على مرتين.

تسديدة من أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد من جهة اليسار قابلها ألفارو موراتا برأسية من منتصف منطقة الجزاء امسك بها الحارس يان سومر من أسفل يسار مرماه.

وجاء الهدف الأول لصالح إنتر ميلان بعد كرة عرضية من نيكولو باريلا من يسار منطقة الجزاء قابلها فيديريكو ديماركو بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل بعد تمريرة من كوكي من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع إنتر ووصلت إلى أنطوان جريزمان المنفرد تمامًا بالمرمى فسدد الأخير كرة قوية سكنت الشباك.



أحداث الشوط الثاني والوقت الإضافي

كرة عرضية من فيديريكو ديماركو لاعب إنتر من جهة اليسار مرت دون خطورة على مرمى أتليتكو مدريد.

كرة عرضية لأتليتكو مدريد من يمين منطقة الجزاء قابلها أنطوان جريزمان بتسديدة قوية بباطن القدم اليمنى أمسك بها حارس أنتر يان سومر من أسفل يسار مرماه على مرتين.

كرة عرضية من ماركوس يورنتي لاعب أتليتكو مدريد من جهة اليمين قابلها ألفارو موراتا بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تمريرة من لاوتارو مارتينيز وصلت إلى ماركوس تورام المنفرد بالمرمى من جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية من يمين منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

تسديدة قوية من نيكولو باريلا لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس يان أوبلاك من يسار مرماه.

في الدقيقة 85 تسديدة قوية من ممفيس ديباي لاعب أتليتكو مدريد من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

في الدقيقة 87 تمريرة من كوكي وصلت إلى ممفيس ديباي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت أسفل يمين المرمى.

كرة عرضية من أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد من يمين منطقة الجزاء قابلها ريكيلمي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

كرة عرضية من أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد من يسار منطقة الجزاء قابلها ممفيس ديباي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمسك بالحارس يان سومر من منتصف مرماه.

ركلة حرة لإنتر ميلان من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء بعد اعاقة لمحاولة مرور أليكسيس سانشيز على حدود منطقة الجزاء.