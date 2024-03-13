التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم فيديريكو ديماركو لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 33 قبل أن يدرك أنطوان جريزمان التعادل في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

كرة عرضية من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد من جهة اليسار مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ثم إلى ركلة مرمى.

تسديدة قوية من صامويل لينو لاعب اتليتكو مدريد من يسار منطقة الجزاء ابعدها حارس إنتر يان سومر من أسفل يسار مرماه.

انفراد تام بالمرمى من دينزل دومفريز لاعب انتر يمين منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة ارضية قوية ابعدها الحارس يان أوبلاك بشكل رائع عن مرماه.

تسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع أتليتكو مدريد ثم أمسك بها الحارس يان أوبلاك من أعلى منتصف مرماه على مرتين.

تسديدة من أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية من صامويل لينو لاعب أتليتكو مدريد من جهة اليسار قابلها ألفارو موراتا برأسية من منتصف منطقة الجزاء امسك بها الحارس يان سومر من أسفل يسار مرماه.

وجاء الهدف الأول لصالح إنتر ميلان بعد كرة عرضية من نيكولو باريلا من يسار منطقة الجزاء قابلها فيديريكو ديماركو بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل بعد تمريرة من كوكي من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع إنتر ووصلت إلى أنطوان جريزمان المنفرد تماما بالمرمى فسدد الأخير كرة قوية سكنت الشباك.

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