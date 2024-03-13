ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يعيد أسيك للصورة وينفض الغبار عن يانج أفريكانز

لم تشهد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا التي أجريت أمس سوى ناديين فقط سجلا حضورهما لأول مرة في هذا الدور، وهما أسيك ميموزا من ساحل العاج، ويانج أفريكانز التنزاني.

أسيك ميموزا

فشل أسيك ميموزا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية منذ نسخة 2006 بعدها شارك في 11 نسخة، وعجز عن تجاوز دور المجموعات في هذه النسخ، ولم يحصل على اللقب سوى مرة واحدة في نسخة 1998.

أسيك تأهل إلى دور المجموعات هذا العام بنظام البطولة الحالي المعمول به منذ نسخة 2017، وتمكن من تصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات منها انتصارن على نادي جوانينج جالاكسي البتسواني، وانتصار وحيد على نادي الوداد الرياضي المغربي.

وتعادل مع نادي سيمبا التنزاني مرتين، الأول كان في الجولة الأولى، وكان تعادلا بنتيجة إيجابية هدف لمثله أما الثاني فكان في الجولة الخامسة،وكان تعادلا بنتيجة سلبية، في حين لم يتلق سوى هزيمة وحيدة على يد الوداد.

بنظامها الحديث، بدأ أسيك مشاركاته في البطولة منذ نسخة 2018، وخرج من الدور الثاني على يد نادي زيسكو يونايتد الزامبي.

وفي نسخة 2019 عجز عن تجاوز دور المجموعات الذي دخله للمرة الأولى.

وفي نسخة 2022 تم اقصاءه من الدور الثاني على يد نادي شباب بلوزداد الجزائري.

وفي نسخة 2023 من الدور الثاني تمت الااطاحة به على يد نادي هورويا الغيني.

وفي دور ربع النهائي تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة أمام نادي الترجي الرياضي التونسي.

يانج أفريكانز

رغم مشاركاته المتعددة في البطولة عبر تاريخها، إلا أن فريق يانج أفريكانز لم ينجح في العبور للأدوار الإقصائية في أي نسخة من البطولة بنظامها الحالي والسابق، لكنه شارك مرتين في ربع النهائي بالنظام الأول للبطولة والذي كان ينص على إقامة كل المباريات بنظام خروج المغلوب، وكانتا في عامي 1969، و1970 أمام أشانتي كوتوكو الغاني.

دخل يانج أفريكانز دور المجموعات بالنظام الحالي للمرة الأولى هذا الموسم، واستطاع أن يحل وصيفا في المجموعة الرابعة بـ8 نقاط حصدها من فوزين على كل من نادي ميدياما الغاني، وبلوزداد.

وتعادلين إيجابين بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع النادي الأهلي، وميدياما.

بينما تكبد خسارتين أمام كل من بلوزداد، والأهلي.

صعد إلى دور الثمانية متوفقا على بلوزداد الذي جنى نفس عدد النقاط 8 بأفضلية المواجهات المباشرة إذ خسر أمام بلوزداد بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وفاز بنتيجة أكبر في الجولة الخامسة 4 أهداف دون رد.

وبدأ يشارك في البطولة منذ نسخة 2017، وخرج من الدور الثاني على يد نادي زاناكو الزامبي.

وفي نسخة 2018 تم اقصاءه على يد نادي تاونشيب رولز البتسواني.

وفي نسخة 2020 من الدور الثاني تمت الاطاحة به أمام زيسكو يونايتد.

وفي نسخة 2022 خرج من الدور التمهيدي على يد نادي ريفرز يونايتد النيجيري.

وفي النسخة الماضية خرج على يد نادي الهلال السوداني من الدور الثاني.

وفي دور الثمانية سوف يصطدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

فهل يواصل كل من أسيك ميموزا، ويانج أفريكانز مشوارهما في دوري أبطال إفريقيا أم يكتفيا بالوصول إلى دور ربع النهائي؟

لكن أغلب الترشيحات والتوقعات لا تصب في صالح أسيك ميموزا أو في صالح يانج أفريكانز، فهي تتجه بقوة نحو الترجي، وصن داونز.