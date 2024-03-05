الأندية المصرية تكرر سيناريو 2022 فى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

بانتهاء دور المجموعات في بطولتي أفريقيا للأندية (دوري الأبطال، وكأس الكونفدرالية)، يبقى بيراميدز هو النادي المصري الوحيد الذي عجز عن التأهل إلى دور الثمانية من أصل 4 أندية شاركت في الموسم الجاري في دور المجموعات.

بيراميدز

تذيل بيراميدز مجموعته الأولى في دوري أبطال إفريقيا إذ لم يجمع سوى 5 نقاط من فوز وحيد حققه على نادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة هدف نظيف في الجولة الافتتاحية.

فيما تعادل الفريق السماوي، الأول كان سلبيا مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة، والثاني كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع نادي نواذيبو الموريتاني في الجولة السادسة.

في حين تلقى 3 هزائم على يد نواذيبو بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية، وصن داونز بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الرابعة، ومازيمبي بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة.

الأهلي

وفي دوري أبطال إفريقيا أيضا نجح الأهلي في تجاوز دور المجموعات إذ تصدر المجموعة الرابعة دون هزيمة برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات منها انتصاران تحققا على نادي ميدياما الغاني بنتيجتي 3 أهداف دون رد، وهدف دون مقابل في الجولتين الأولى والخامسة على الترتيب، وانتصار واحد تحقق على نادي يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة هدف نظيف في الجولة السادسة.

وتعادل 3 مرات بواقع تعادلين دون أهداف مع نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة، وتعادل وحيد كان بنتيجة إيجابية مع يانج أفريكانز بهدف لمثله في الجولة الثانية.

أما في كأس الكونفدرالية، فقد تمكن ناديا الزمالك ومودرن فيوتشر من الصعود إلى الدور ربع النهائي.

مودرن فيوتشر

حل وصيفا في المجموعة الأولى بـ11 نقطة جناها من 3 انتصارات منها انتصاران تحققا على نادي الهلال الليبي بنتيجة 2–1 في الجولة الثانية، وبنتيجة 5 أهداف دون رد في الجولة السادسة، وانتصار وحيد تحقق على نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الأولى.

وتعادل مرتين، الأولى كانت مع نادي اتحاد الجزائر سلبيا في الجولة الرابعة، والثاني كان مع سوبر سبورت يونايتد إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الخامسة في حين تعرض لخسارة واحدة أمام اتحاد الجزائر بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثالثة.

الزمالك

بالرغم من أنه لم يلعب مباراة الجولة السادسة أمام نادي أكاديمية سوار الغيني إلا أن هذا لم يؤثر على اعتلائه صدارة المجموعة الثانية دون هزيمة برصيد 16 نقطة منها 3 نقاط اعتبارية، جمعها من 4 انتصارات بواقع انتصارين تحققا على نادي أبو سليم الليبي بنتيجتي هدف نظيف في الجولة الأولى، و2–1 في الجولة الخامسة، وانتصار واحد تحقق على كل من نادي أكاديمية سوار بنتيجة عريضة بـ 4 أهداف دون رد في الجولة الثانية، ونادي ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثالثة، وتعادل واحد كان دون أهداف مع ساجرادا اسبيرانسا في الجولة الرابعة.

يعد عبور 3 أندية مصرية إلى مرحلة خروج المغلوب من إجمالي 4 أندية شاركت في دور المجموعات في بطولتي إفريقيا تكرار لما حدث في نسخة 2022.

الأهلي في 2022

إذ في دوري أبطال إفريقيا تمكن الأهلي من تخطي دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات منها انتصاران تحققا على نادي المريخ السوداني، وانتصار وحيد تحقق على نادي الهلال السواداني، وتعادل واحد كان بنتيجة سلبية مع الهلال بينما تلقى هزيمتين على يد صن داونز.

الزمالك في 2022

أما الزمالك، فقد فشل في التأهل إلى دور الثمانية بالرغم من أنه لم يتعرض لأي خسارة في المجموعة الرابعة، فالنقاط الأربع التي جناها، وتواجد بها في الترتيب الثالث من 4 تعادلات بواقع 3 تعادلات دون أهداف مع ساجرادا اسبيرانسا مرتين، وبترو إتليتيكو الأنجولي مرة، وتعادل إيجابي كان مع بترو إتليتيكو بينما تلقى هزيمتين على يد الواداد الرياضي المغربي.

على الجانب الآخر في كأس الكونفدرالية تمكن بيراميدز، والنادي المصري من تجاوز دور المجموعات.

بيراميدز في 2022

حل وصيفا في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات بواقع انتصارين تحققا على نادي زاناكو الزامبي، وانتصار واحد تحقق على كل من نادي الأهلي طرابلس الليبي، والنادي الصفاقسي التونسي، وتعادل واحد كان بنتيجة إيجابية مع الصفاقسي فيما تعرض لخسارة أمام الأهلي طرابلس.

المصري في 2022

احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات على مازيمبي، ونادي أوثو دويو الكونغولي، ونادي كوتون سبورت الكاميروني.

وتعادل وحيد كان سلبيا مع كوتون سبورت في حين تلقى هزيمتين على يد كل من أوثو دويو، ومازيمبي.

ما حققته الأندية المصرية الأربعة في دور المجموعات في بطولتي إفريقيا في الموسم الجاري أفضل من الموسم الماضي إذ في الموسم السابق لم يتمكن سوى ناديين من الصعود إلى دور ربع النهائي، وهما الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز في كأس الكونفدرالية بينما أخفق الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية.