تحديد طريق الأهلى للنهائى.. القرعة الكاملة لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا

سحبت اليوم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إقامة قرعة كأس الكونفدرالية في الحفل المقام بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على النحو الآتي:

الأهلي ضد سيمبا التنزاني

مازيمبي الكونغولي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي

الترجي التونسي ضد أسيك ميموزا الإيفواري

يانج أفريكانز التنزاني ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

وفي حالة تأهله، يواجه الأهلي الفائز من مازيمبي وبترو أتلتيكو، ويواجه الفائز من الترجي التونسي ضد أسيك ميموزا، الفائز من مباراة يانج أفريكانز ضد ماميلودي صن داونز.

وتأهل النادي الأهلي للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة الأندية الآتية: "ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، آسيك ميموزا الإيفواري، بيترو الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، يانج أفريكانز التنزاني، سيمبا التنزاني".

ويحمل النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن حققه في النسخة الماضية على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في أيام 29، 30 مارس.

فيما تقام مباريات الإياب في يومي 5، 6 إبريل.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلعب الدور نصف النهائي في أيام 19، 20 إبريل ذهابًا، و26، 27 إبريل إيابًا.

مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتلعب المباراة النهائية يومي 19 و26 مايو.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الفائزين ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبًا ويأتي خلفه ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي بـ5 ألقاب لكل منهما، وخلفهما فريق الترجي التونسي بـ4 ألقاب، ثم فريق الوداد البيضاوي المغربي بـ3 ألقاب، ومواطنه الرجاء البيضاوي، وكانون ياويندي الكاميروني، ونادي هافيا كوناكري الغيني بنفس الرصيد، ثم فريق وفاق سطيف الجزائري، وإنيمبا النيجيري، وشبيبة القبائل الجزائري، وأشانتي كوتوكو الغاني بلقبين لكل منهما.