الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا قدم الثلاثي الجديد قبل الانضمام لمنتخب مصر؟

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

لم تضم القائمة التي اختارها حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر استعدادا للتوقف الدولي المقبل المقرر في مارس سوى 3 لاعبين جدد أي لم يسبق أن انضموا إلى منتخب الفراعنة وهم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، ومحمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، ومحمد الشامي لاعب النادي المصري، فماذا قدم هذا الثلاثي في الموسم الحالي 2023 – 2024 حتى ينضموا لمنتخب مصر؟

مصطفى شوبير

لم يحرس المرمى سوى في 7 مباريات واستقبلت شباكه 4 أهداف وتمكن من الحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، وهي موزعة كالتالي:

مباراتان في بطولة الدوري الممتاز، وتلقت شباكه هدفين منها هدف أمام نادي المقاولون العرب في الأسبوع السادس، وهدف أمام نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الخامس.

مباراتان في كأس السوبر واهتزت شباكه بهدفين في المباراة النهائية أمام نادي مودرن فيوتشر لكنه استطاع أن يخرج بشباكه نظيفة أمام سيراميكا في دور قبل النهائي، وهذه هي المباراة الوحيدة التي لم يبدأها أساسيا إذ نزل في الدقيقة 36 بدلا من محمد الشناوي الذي غادر الملعب مصابا.

3 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباريات حاسمة إذ كانت في الجولات الثلاث الأخيرة في المجموعة الرابعة، وتمكن من حماية مرماه من دخول أي هدف.   

محمد شكري

شارك في 18 لقاء، وأحرز هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، وهي مقسمة كالآتي:

13 لقاء في الدوري، وأحرز الهدفين أمام كل من نادي بيراميدز في الأسبوع السادس، وفيوتشر في الأسبوع التاسع، وقدم تمريرة حاسمة أمام البلدية في الأسبوع الـ14. 

لم يشارك سوى في لقاء أمام نادي سموحة في الأسبوع الـ16. 

3 لقاءات في بطولة كأس الرابطة المصرية، ولم يحرز أي هدف لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة أمام النادي الإسماعيلي في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. 

لم يشارك سوى في لقائين أمام نادي الداخلية في الجولة الثالثة، وأمام نادي الإتحاد السكندري في دور الأربعة. 

لقاءان في كأس السوبر المصري، وأيضا لم يحرز أي هدف لكنه قدم تمريرة حاسمة واحدة أمام بيراميدز في لقاء تحديد الحاصل على المركز الثالث.

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محمد الشامي

لعب 15 مباراة ولم يسجل سوى هدفين، وصنع 3 أهداف، وهي:

12 مباراة في الدوري، وسجل الهدفين، الأول أمام بيراميدز في الأسبوع الخامس، والثاني أمام نادي الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الـ12، وصنع أيضا هدفين، الأول أمام فاركو في الأسبوع الثاني، والثاني أمام نادي طلائع الجيش في الأسبوع الرابع.

لم يتغيب سوى عن مباراة واحدة أمام الداخلية في الأسبوع الثالث إذ كان جالسا على دكة الاحتياط.

3 مباريات في كأس الرابطة المصرية، ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفا أمام نادي البنك الأهلي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

لم يتغيب سوى عن مباراتين، الأولى أمام الجونة في الجولة الثالثة، والثانية أمام الطلائع في دور نصف النهائي.

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