الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

قائمة منتخب مصر الرسمية كاملة 2024 لمعسكر شهر مارس

قائمة منتخب مصر الرسمية
قائمة منتخب مصر الرسمية كاملة 2024 لمعسكر شهر مارس

كشف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، حسام حسن، عن قائمة منتخب مصر الرسمية كاملة 2024 لشهر مارس الجاري حيث لم تضم القائمة اللاعب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي وشهدت قائمة منتخب مصر الرسمية كاملة 2024 بحثا وتداولا كبيرا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية.

قائمة منتخب مصر الرسمية كاملة 2024

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة القدم الحراس: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، وفي خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، وأحمد رمضان بيكهام وفي خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل كوكا أما في خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، ومحمد شريف. 

سبب استبعاد صلاح من القائمة

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن قرار استبعاد محمد صلاح جاء بناءً على طلب اللاعب وناديه، الذي وصل إلى اتحاد الكرة للموافقة على استمرار تأهيله في ناديه مؤكدا على أن الجهاز الفني للمنتخب أحترم هذا القرار،مشيرًا إلى أنهم كانوا يتمنون تواجد صلاح في المعسكر لتعزيز قوة الفريق.

من جهة أخرى، أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، عزمه على المشاركة في دورة دبي الودية رغم اقتراح جمال علام بالاعتذار عن البطولة بسبب توقيتها، حيث أكد على إنه يصر على المشاركة في هذه البطولة التحضيرية مع مشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، مستعدًا للتحضير لتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل.


 

 

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قائمة منتخب مصر بحسب اللاعبين وأنديتهم

النادياللاعب
الأهليمصطفى شوبير، محمد هانى، أكرم توفيق،
 رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، مروان عطية، 
محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، حسين الشحات
بيراميدزمحمد حمدى ومصطفى فتحى
سيراميكامحمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام
الزمالكمحمد عواد
البنك الأهليمحمد أبو جبل
الاتحادالمهدى سليمان
فيوتشرأحمد عاطف
المصرىمحمد الشامى
اتحاد جدةأحمد حجازى
الوكرة القطريحمدى فتحى
طرابزون التركيمحمود تريزيجيه
فرانكفورتعمر مرموش
نانت الفرنسيمصطفى محمد
الخليج السعوديمحمد شريف
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