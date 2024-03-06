الأندية العربية المشاركة في الكونفدرالية تتفوق على نظيرتها بدوري أبطال إفريقيا

مفارقة، في الوقت الذي لم ينجح فيه سوى ناديي عربيين فقط، وهما الأهلي والترجي الرياضي التونسي في تجاوز دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا من أصل 7 أندية عربية كانت متواجدة، فإن العكس تماما قد حدث في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية إذ تمكنت 5 أندية عربية، وهي اتحاد الجزائر، ومودرن فيوتشر، والزمالك، وأبو سليم الليبي، ونهضة بركان المغربي من التأهل إلى دور الثمانية من إجمالي 7 أندية كانت حاضرة في دور المجموعات.

البداية بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي

تصدر مجموعته الرابعة دون أن يتلقى هزيمة واحدة برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي ميدياما الغاني، وانتصار وحيد على نادي يانج أفريكانز التنزاني.

و3 تعادلات بواقع تعادلين سلبيين مع نادي شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل واحد إيجابي مع يانج أفريكانز.

الترجي

حل وصيفا في المجموعة الثالثة بـ11 نقطة حصدها من 3 انتصارات منها انتصاران على مواطنه النجم الساحلي، وانتصار واحد على الهلال السوداني.

وتعادلين بنفس النتيجة دون أهداف مع نادي بترو إتليتيكو الأنجولي.

في حين لم يتكبد سوى خسارة واحدة أمام الهلال.

في المقابل الأندية العربية الخمس التي فشلت في تخطي دور المجموعات فهي :

بيراميدز

قبع في قاع المجموعة الأولى إذ لم يجن سوى 5 نقاط من فوز وحيد على نادي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعادلين، الأول كان بنتيجة سلبية مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والثاني كان بنتيجة إيجابية مع نادي نواذيبو الموريتاني.

بينما تلقى 3 هزائم على يد نواذيبو، وصن داونز، ومازيمبي.

الوداد الرياضي المغربي

احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات على أندية سيمبا التنزاني، وجوانينج جالاكسي البوتسواني، وآسيك ميموزا من ساحل العاج.

فيما تكبد 3 خسائر أمام جوانينج جالاكسي، وأسيك ميموزا، وسيمبا.

الهلال

تواجد في الترتيب الثالث في المجموعة الثالثة بـ5 نقاط حصدها من فوز واحد على الترجي.

وتعادلين، الأول مع النجم الساحلي سلبيا، والثاني مع بترو إتليتيكو إيجابيا.

في حين تلقى 3 هزائم على يد بترو إتليتيكو، والنجم الساحلي، والترجي.

النجم الساحلي

تذيل المجموعة الثالثة إذ لم يجن سوى 4 نقاط من فوز وحيد على الهلال. وتعادل وحيد كان إيجابيا أيضا مع الهلال.

بينما تكبد 4 خسائر بواقع خسارتين أمام الترجي، ومثلهما أمام بترو إتليتيكو

بلوزداد

احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين على يانج أفريكانز، وميدياما.

وتعادلين مع الأهلي.

بينما تلقى هزيمتين على يد ميدياما، ويانج أفريكانز.

جاء الدور على كأس الكونفدرالية، فالأندية الخمس التي نجحت في الوصول إلى دور ربع النهائي، فهي :

اتحاد الجزائر

احتل مقدمة المجموعة الأولى بـ13 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، وانتصار واحد على كل من نادي الهلال الليبي، ونادي مودرن فيوتشر.

وتعادل وحيد كان بنتيجة سلبية مع مودرن فيوتشر.

فيما لم يتكبد سوى خسارة واحدة أمام الهلال.

مودرن فيوتشر

حل وصيفا في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارت منها انتصاران على الهلال، وانتصار واحد على سوبر سبورت يونايتد.

وتعادلين، الأول دون أهداف مع اتحاد الجزائر، والثاني إيجابيا مع سوبر سبورت يونايتد.

في حين لم يتلق سوى هزيمة وحيدة على يد اتحاد الجزائر.

الزمالك

اعتلي صدارة المجموعة الثانية بـ16 نقطة بالرغم من أنه لم يلعب سوى 5 نقاط لأن أضيفت له 3 نقاط اعتبارية لانسحاب نادي أكاديمية سوار الغيني من أمامه.

عموما جنى الـ13 نقطة من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي أبو سليم الليبي، وانتصار واحد على كل من نادي أكاديمية سوار، ونادي ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي.

وتعادل وحيد مع ساجرادا اسبيرانسا بنتيجة سلبية.

أبو سليم

احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات منها انتصاران على أكاديمية سوار، وانتصار وحيد على ساجرادا اسبيرانسا.

ولم يتعادل لكنه تكبد 3 خسائر بواقع خسارتين أمام الزمالك، وخسارة واحدة أمام ساجرادا اسبيرانسا.

نهضة بركان

تصدر المجموعة الرابعة دون أن يتلقى أي هزيمة بـ14 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصارن على نادي الملعب المالي، وانتصار واحد على كل من نادي سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، ونادي ديابل نوار الكونغولي.

وتعادلين، الأول كان إيجابيا مع ديابل نوار، والثاني كان سلبيا مع سيخوخون يونايتد.

بينما الناديان الذان فشلا في تخطي دور المجموعات، فهما :

الهلال

تواجد في الترتيب الثالث في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جناها من فوزين على كل من سوبر سبورت يونايتد، واتحاد الجزائر.

فيما تلقى 4 هزائم بواقع هزيمتين على يد مودرن فيوتشر، وهزيمة وحيدة على يد كل من اتحاد الجزائر، وسوبر سبورت يونايتد.

الإفريقي

احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بـ10 نقاط جمعها من 3 انتصارات على أندية دريمز الغاني، وأكاديمية دو لوبيتو الأنجولي، وريفرز يونايتد النيجيري.

وتعادل واحد كان بنتيجة إيجابية مع أكاديمية لوبيتو.

في حين تكبد خسارتين أمام ريفرز يونايتد، ودريمز.

إذن شهدت النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا أقل تواجد عربي في دور الثمانية إذ كان أقل حضورا في نسخة 2019 بـ4 أندية.

على الجانب الآخر تواجد 5 أندية عربية في دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية يتكرر للمرة الرابعة بعد نسخ 2017، و2020، و2022.