قرعة نصف نهائى الدورى الأوروبى.. محمد صلاح يتجنب مواجهة ليفركوزن

سُحبت اليوم الجمعة مراسم قرعة دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” موسم 2023-2024.

وانطلقت مراسم سحب القرعة في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة في مدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، كل من ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح، وست هام يونايتد الإنجليزي، إي سي ميلان الإيطالي، روما الإيطالي، أتالانتا الإيطالي، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، باير ليفركوزين الألماني.

قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

وأوقعت القرعة فريق ليفربول في مواجهة أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن الآتي

ميلان الإيطالي ضد روما الإيطالي

ليفربول الإنجليزي ضد أتالانتا الإيطالي

باير ليفركوزن الألماني ضد وست هام يونايتد

بنفيكا البرتغالي ضد أولمبيك مارسيليا الفرنسي

قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي

وأسفرت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي عن الآتي:

الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي ضد الفائز من مباراة بنفيكا البرتغالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

الفائز من مباراة ميلان وروما الإيطاليين ضد الفائز من مباراة بايرل ليفركوزن الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي.

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي، يوم 11 أبريل على أن تقام مباريات الإياب، يومي 18 من نفس الشهر.

وستقام مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 2 مايو، على أن تقام مباراتا الإياب يوم 9 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية لـ«يوروبا ليج»، يوم 22 مايو المقبل، بملعب أفيفا بالعاصمة الإيرلندية دبلن.