السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الرياضية: كريم بنزيما يتعرض لانتكاسة جديدة مع اتحاد جدة

كريم بنزيما
كريم بنزيما

تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد، عن مواجهة الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 24 من دوري روشن.

وقالت صحيفة “الرياضة” إن بنزيما شارك لمدة 5 دقائق فقط في تدريبات فريقه الجماعية، الخميس، قبل أن يخرج منها بعد معاودة الألم في أسفل الظهر، وهي الإصابة التي أعلن عنها النادي الغربي قبل أيام. 

وطبقًا للمصادر نفسها، توجه بنزيما للعيادة، ولم يغادر مع بعثة الاتحاد إلى الأحساء استعدادًا للمباراة بسبب عدم الجاهزية، إضافة إلى سعد الموسى المدافع الذي حضر في العيادة الطبية لمواصلة العلاج.

وكان بنزيما قد تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في المباريات الماضية وكان أهمها المباريات الثلاثة ضد الهلال في الدوري ودوري أبطال آسيا الذي ودعه من ربع النهائي.

صاحب الـ 36 عامًا شارك هذا الموسم مع الاتحاد في 27 لقاء بجميع المسابقات وسجل 15 هدفًا.

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