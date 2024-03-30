السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التعادل السلبي يخيّم على مباراة يانج أفريكانز وصن داونز

صن داونز ويانج أفريكانز
صن داونز ويانج أفريكانز

خيّم التعادل السلبي على مباراة يانج أفريكانز التنزاني مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في مباراة إياب دور الثمانية.

وتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 13 نقطة في الوقت الذي حل فيه يانج أفريكانز في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ثمانى نقاط.

وسبق لصن داونز التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في 2016 وحصد في نفس العام لقب كأس السوبر الإفريقي، في الوقت الذي يبحث فيه يانج أفريكانز عن لقبه القاري الأول.

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