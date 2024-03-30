صن داونز يحل ضيفًا على يانج أفريكانز.. والترجى يواجه آسيك بدورى أبطال إفريقيا

يحل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي ستجمعهما على استاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح صن داونز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، في سعيه لاستعادة اللقب الذي توج به مرة وحيدة عام 2016.

وتأهل صن داونز لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الأولى بـ13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، بينما صعد يانج أفريكانز من خلال وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في اثنتين.

ويسعى رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز في استمرار رحلة التوهج الكروي لفريقه بعد أن حقق لقب النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي بجانب تطوره الكبير في السنوات الأخيرة قاريًا حتى أنه بات ضيفًا دائمًا على الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

أما يانج أفريكانز، بقيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي، فيطمح لتحقيق المفاجأة والإطاحة بصن داونز، من أجل الوصول بعيدًا في النسخة الحالية للبطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها يانج أفريكانز التنزاني أدوار خروج المغلوب لدوري أبطال إفريقيا، سواء النظام الذي اعتمد عام 1997 أو النظام الجديد المتعمد منذ عام 2017.

ومن جانبه، يستضيف مازيمبي الكونغولي نظيره بيترو أتليتكو الأنجولي، في إطار مرحلة الذهاب للدور ذاته.

وكان مازيمبي قد تأهل لهذا الدور كوصيف المجموعة الأولى خلف صن داونز، وذلك بعد أن جمع 10 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل مرة والخسارة في مواجهتين، بينما تأهل بيترو أتليتكو عبر مفاجأة حين تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وعلى جانب آخر، يستقبل الترجي التونسي ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، في المباراة التي ستجمعهما على استاد حمادي العقربي.

وتأهل الفريق التونسي لهذا الدور بعد أن احتل وصافة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، بينما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.

وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمودة وبلال الساحلي للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توجاي والتوجولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم.

ومنحت السلطات التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس خلال المباراة، بينما حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال تلك المواجهة.

ويسعى الترجي حامل لقب البطولة أربع مرات إلى الظهور بشكل جيد في ربع نهائي البطولة بعد أن ظهر الفريق بشكل بعيد عن مستواه في دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر، يطمح آسيك لتحقيق المفاجأة واقتناص الفوز من أجل السير على طريق حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1998.