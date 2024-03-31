الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التعادل السلبى يحسم مباراة الترجى وأسيك فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

الترجي وأسيك
الترجي وأسيك

تعادل الترجي التونسي مع ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري سلبيا مساء السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في إياب دور الثمانية يوم السبت المقبل.

ويرجع آخر انتصار للترجي على أسيك إلى عام 2002 حينما تغلب عليه 2 /صفر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين خسر أمام منافسه الإيفواري ثلاث مرات مقابل تعادلين.

وتأهل بطل تونس لهذا الدور محتلًا وصافة المجموعة الثالثة برصيد11 نقطة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين والخسارة مرة وحيدة، بينما كان أسيك هو مفاجأة المجموعة الثانية التي تصدرها برصيد 11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة.

وشهد الترجي قبل يومين عودة لاعبيه محمد علي بن حمود وبلال الساحلي للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة، كما عاد كل من الجزائري محمد أمين توجاي والتوجولي روجي بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنحت السلطات المختصة التونسية الترجي السعة الكاملة للحضور الجماهيري في ملعب رادس خلال المباراة، بينما حذرت إدارة النادي من محاولات بعض الجماهير إثارة الفوضى خلال تلك المواجهة.

الترجي التونسي أسيك أبيدجان دورى ابطال افريقيا مباراة الترجي وأسيك ميموزا تعادل سلبي

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