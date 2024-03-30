السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

مسلسل جودر.. الوقيعة بين الأشقاء حيلة الجنية "شواهي" للوصول للكنز

مسلسل جودر لـ ياسر
مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يتشوق الكثير من المشاهدين إلى متابعة مسلسل جودر لـ ياسر جلال، لاستكمال حكاية "جودر" وهي مأخوذة من كتاب حكايات ألف ليلة وليلة، ونقدم في السطور التالية خطة الجنية "شواهي" للإيقاع بجودر والوصول إلى الكنوز الأربعة.

مسلسل جودر .. الوقيعة بين الأشقاء حيلة الجنية "شواهي" للوصول للكنز 

نعرض للجمهور ملخص الحلقات السابقة من مسلسل جودر حيث جاءت حيلة الجنية "شواهي" للوصول للكنز من خلال الوقيعة بين الأشقاء حيث تقرب لـ سالم، شقيق جودر، وتحاول إغراءه لتنفيذ جميع أومرها بسهولة، وذهبت شواهي إلى حارة سعد السعود بعدما علمت بسقوط الحجاب من جودر، وهو الحجاب الذي كان يحميه من أذى عالم الجن.

وضحكت شواهي في حيلة ذكية، على سالم، شقيق جودر، حيث أبلغته أنها لن ترتبط به لعدم وجود معه مال وفير، مثل جودر، حيث أن أخيه جودر هو الذي يتحكم في تجارة والده لعمله بها، مشيرة إلى أنها  لن ترتبط برجل يأخذ المصروف من شقيقه الصغير.

وسعت "شواهي" إلى استجلاب الشر، من خلال محاولتها للإيقاع بين الأشقاء الثلاثة جودر وسالم وسليم، لامتناعهما عن مساعدة "جودر" فى محل القماش، وصرفهم للأموال فى الحانة

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موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 4

 

فهل ستنجح خطة شواهي، هذه المرة؟ وتستطيع فك طلاسم الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل وتستطيع الوصول للكنوز الأربعة، مع مملكتها الشمعيين.

وتتوالى أحداث "جودر- ألف ليلة وليلة"، من أحداث مثيرة، وحكايات ممتزجة بالتراث والخيال، الذي يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، فتحكي "شهرزاد" لـ الملك "شهريار" حكاية "جودر" وكيف واجه أخطار الجن ومملكة الشمعيين؟

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 5

يمكنك مشاهدة "جودر" الحلقة الخامسة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 5 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الخامسة

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئ بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

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أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر  من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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