الأهلى ينفرد بصدارة دورى المحترفين لكرة اليد بفارق 6 نقاط عن الزمالك

أكد فريق الأهلي انفراده بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد بعد فوزه على طلائع الجيش 28 – 24 في الأسبوع الحادي عشر الذي شهد أيضا هزيمة الزمالك أمام البنك الأهلي بنتيجة 26 – 27 وفوز سبورتنج على الجزيرة 28 -24 وهليوبوليس على سموحة 39 – 38.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 38 نقطة يليه الزمالك 32 نقطة والبنك الأهلي 23 نقطة وسبورتنج 21 نقطة والجزيرة 17 نقطة وهليوبوليس 15 نقطة وطلائع الجيش 11 نقطة وأخيرا سموحة برصيد ثلاث نقاط.

وتصدر نادي الطيران مرحلة البقاء في دوري المحترفين بعد فوزه على الأوليمبي 30 -29 برميات الجزاء في الأسبوع الحادي عشر الذي شهد فوز الشمس على العبور 35 -25 والزهور على المعادي 22 -18 وأصحاب الجياد على الترسانة 28-24.

ويتصدر الطيران مرحلة البقاء في دوري المحترفين برصيد 30 نقطة يليه أصحاب الجياد 27 نقطة والشمس 23 نقطة والأوليمبي 22 نقطة والمعادي 21 نقطة والترسانة 11 نقطة وأخيرا العبور برصيد نقطتين.

وتوج فريق سبورتنج السكندري بطلا لدوري المرتبط للناشئين مواليد 2006 برصيد 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن فرق سموحة والأهلي والزمالك التي تساوت في المركز الثاني.

من ناحية أخرى صعد فريقا المنيا وأسوان للدورى الممتاز بداية من الموسم القادم 2024-2025 بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدورة المجمعة الختامية وحصل نادي الوطني بمنوف على المركز الثالث والشرقية على المركز الرابع.

من ناحية أخرى صعد فريقا المنيا وأسوان للدوري الممتاز بداية من الموسم القادم 2024-2025 نادي المنيا ونادي أسوان بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدورة المجمعة الختامية وحصل نادي الوطني بمنوف على المركز الثالث والشرقية على المركز الرابع.