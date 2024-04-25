أهمها تكرار إنجاز الريال ومعادلة الترجى.. أرقام قياسية تنتظر الأهلى فى مباراة مازيمبى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام العاشرة مساء غدًا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الأهلي تحقيق العديد من الأرقام القياسية في مباراة الغد، بخلاف رغبة الفريق في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض أبرز الأرقام القياسية التي تنتظر الأهلي في حال تخطي عقبة مازيمبي.

- حال تمكن الأهلي من الفوز في مباراة الغد والصعود للدور نصف النهائي، ستكون المرة الخامسة على التوالي التي يتمكن من خلالها الفريق في الوصول لهذا الدور من البطولة، وستكون الأولى في تاريخ النادي كما أنه سيكرر إنجاز ريال مدريد منذ 64 عاما عندما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 5 مواسم متتالية من عام 1960 حتى عام 1965.

وسبق للأهلي أن تأهل إلى نهائي البطولة في أربع نسخ متتاليسة من قبل، أعوام 2005 و2006 و2007 و2008.

- كذلك يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للوصول إلى المباراة رقم 20 على التوالي رفقة المارد الأحمر دون تلقي أي خسارة ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه الذي لم يتعرض للهزيمة مع الأهلي في 19 مباراة إفريقية متتالية.

وكان كولر قد تمكن من معادلة رقم مانويل جوزيه خلال مباراة الذهاب أمام مازيمبي ليصل إلى 19 مباراة متتالية دون خسارة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 مواجهات.

- الأهلي حال خروجه بنتيجة إيجابية في مباراة الغد سيعادل رقم الترجي التونسي صاحب أطول سلسلة لا هزيمة بالبطولة برصيد 20 مواجهة دون خسارة.

- يحتاج مصطفى شوبير 52 دقيقة فقط للحفاظ على شباكه، حتى يصبح أكثر حارس حافظ على مرماه نظيفًا في عدد دقائق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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