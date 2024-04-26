الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة صن داونز والترجي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

الترجي وصن داونز
الترجي وصن داونز

أعلن كل من رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيل فريقيهما قبل خوض مباراة اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين السبت الماضي، وانتهت بفوز الترجي بهدف سجله البرازيلي يان ساس.

ويحتاج الترجي للحفاظ على نتيجة الذهاب من خلال الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل، في حين لا بديل أمام صن داونز سوى الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل لنهائي البطولة.

تشكيل صن داونز أمام الترجي

جاء تشكيل أصحاب الأرض على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: توبي مفالا - كويتزي - كيكانا

خط الوسط: ديفاين لونجا - باثوسي أوباس - مارسيلو أليندي - خوليسو موداو

خط الهجوم: ثابيلو ماسيكو - لوكاس ريبيرو كوستا - بيتر شالولايل

تشكيل الترجي أمام صن داونز

أما تشكيل الضيوف فقد جاء على النحو الاتي:

حراسة المرمى: أمان الله ماميش

خط الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - أمين بن حميدة

خط الوسط: روجر أهولو - حسام تقا - غيلان الشعلالي - حسام الدين غشة

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز

موعد مباراة الترجي وصن داونز

تقام مباراة الترجي وصن داونز في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز

تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والتي بدورها ستنقل مباراة الغد بين الترجي وصن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة beIN Sports HD 5.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

 

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