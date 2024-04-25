موعد مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والكرة الإفريقية بصفة خاصة، عن موعد مباراة الترجي وصن داونز في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024.

ويستضيف ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" معقل الفريق الجنوب إفريقي، مباراة الإياب بين صن داونز والترجي في إياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت السبت الماضي على ملعب "حمادي العقربي" معقل الفريق التونسي قد انتهت بانتصار الترجي بهدف نظيف سجله البرازيلي يان ساس في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

ماذا يحتاج الترجي التونسي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

يسعى الفريق التونسي للحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب وخطف بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويكفي الترجي الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل في شباك ماميلودي صن داونز، أما في حال الهزيمة بفارق هدفين أو أكثر، يعني وداع الفريق التونسي من المسابقة رسميًا.

أما الفريق الجنوب إفريقي فيحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواجهة المتأهل من مواجهة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.

موعد مباراة الترجي وصن داونز

تقام مباراة الترجي وصن داونز في تمام التاسعة مساء غدًا الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصن داونز

تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والتي بدورها ستنقل مباراة الغد بين الترجي وصن داونز الجنوب إفريقي عبر قناة beIN Sports HD 5.

تشكيل الترجي التونسي لمواجهة ماميلودي صن داونز

من المتوقع أن يضم تشكيل الترجي في مباراة الغد كلًا من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش



خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة



خط الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة



خط الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز