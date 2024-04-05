صن داونز يحجز أول بطاقة في نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطي يانج إفريكانز

نجح ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، من حجز أول مقعد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة يانج إفريكانز التنزاني مساء اليوم في إياب ربع نهائي المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض صن داونز بنتيجة 3-2 وتألق فيها الحارس روني ويليامز بالتصدي لركلتي جزاء.

وسيواجه صن داونز في نصف النهائي الفائز من لقاء الترجي التونسي وأسيك ميموزا الإيفواري الذي يلعب غدًا الأحد في إطار مباريات إياب ربع النهائي.

وتخلص صن داونز، الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وبطل النسخة الأولي والوحيدة لبطولة الدوري الأفريقي، من إجهاد لاعبيه الذي ظهر بوضوح في مباراة الذهاب بسبب مشاركتهم مع منتخب جنوب أفريقيا في الأجندة الدولية.