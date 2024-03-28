الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

دوري الأبطال والكونفيدرالية
دوري الأبطال والكونفيدرالية

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، رسميا عن مواعيد المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، في نسختهما الحالية (2023/2024).

وقرر «كاف»، إقامة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأحد الموافق 12 مايو المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب الأحد الموافق 19 من نفس الشهر.

بينما تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت الموافق 18 مايو المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب السبت الموافق 25 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

تنطلق غدا الجمعة منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يشارك فيها النادي الأهلي كممثلا وحيدا عن الكرة المصرية، عقب خروج بيراميدز مبكرا من دور المجموعات.

وتأتي مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

- مباراة سيمبا التنزاني ضد الأهلي: الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة مازيمبي الكونغولي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي: السبت الموافق 30 مارس الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة يانج أفريكانز التنزاني ضد صن داونز الجنوب إفريقي: السبت الموافق 30 مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة الترجي التونسي ضد أسيك أبيدجان الإيفواري: السبت الموافق 30 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. 

وتقام مواجهات الإياب بدوري الأبطال يومي 5 و6 أبريل المقبل.

 

مواعيد مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية

الأحد 31 مارس الجاري 

ريفرز يونايتد النيجيري & اتحاد العاصمة الجزائري.. السادسة مساءا (ملعب جوون ستاديوم).

الملعب المالي & دريمز الغاني.. السابعة مساءا (ملعب 26 مارس).

مودرن فيوتشر & الزمالك.. التاسعة ليلا (ستاد القاهرة الدولي).

أبو سليم الليبي & نهضة بركان المغربي.. التاسعة ليلا (ملعب أبو سليم).

وتقام مواجهات الإياب بكأس الكونفيدرالية الأحد الموافق 7 أبريل المقبل.

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