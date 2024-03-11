الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "كاف" يقصى سوار الغينى من كأس الكونفدرالية واعتباره خاسرًا أمام الزمالك

سوار والزمالك
سوار والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا اليوم الاثنين، إقصاء نادي سوار الغيني من بطولة كأس الكونفيدرالية  الإفريقية.

وأكد كاف، إقصاء النادي الغيني بعد عدم حضوره لقاء الزمالك في ختام دور المجموعات، بجانب اعتباره خاسرًا في اللقاء بشكل رسمي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

وقال سوار في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: "نود أن نعلمكم بالموقف المتعلق بمباراة الزمالك وسوار المقررة يوم الأحد 3 مارس 2024، على الرغم من جهودنا، إلا أن صعوبات السفر غير المتوقعة أثرت على قدرة فريقنا على الوصول إلى القاهرة في الوقت المناسب للمباراة".

وأضاف: "وبعد التبادلات التي أجريناها مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، فإننا ندرس بشكل فعال خيارات تأجيل المباراة. في هذه الأثناء، يعود فريقنا إلى مدينة كانكان قادمًا من باماكو في انتظار رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث نستعد لمباراتنا القادمة ضد ميلو إف سي".

وتابع البيان: "نحن نقدر دعمكم وتفهمكم الثابت خلال هذا الوقت العصيب. كن مطمئنًا، سنبقيك على اطلاع فور توفر أي أخبار. شكرًا لكم على إخلاصكم. معًا سنتغلب على هذه العقبة ونواصل التألق".

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