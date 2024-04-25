الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث "جوجل" عن اجتماع البنك المركزي مع اقتراب نهاية شهر أبريل الجاري تتزايد التساؤلات حول اجتماع البنك المركزي  لتحديد سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في تحديد أسعار الفائدة في 23 مايوالمقبل، وفقًا لبيانات موقعه الإلكترونية.

ويعقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا في 23 مايو المقبل لاتخاذ قرارات جريئة تخص سعر الفائدة والتخضم  ومن المحتمل يكون لها صدي كبير في السوق المصري صدي كبير في السوق المصري، حيث من المحتمل خفض 2%  لسعر الفائدة وتحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري نسبة 33.7% بعد الانخفاض من 35.1% المسجلة في فبراير الماضي.

txt

البنك المركزى يعلن انتهاء السوق الموازية للعملات الأجنبية

شهادات الادخار الأعلى سعر الفائدة في مصر

شهادات بنك مصر

ويطرح بنك مصر شهادة القمة الثلاثية بفائدة 30٪؜ للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا الي 27٪؜ للسنة الأولى، و23٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26٪؜ للسنة الأولى، و22.5٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، وتم وذلك اصدارات الجديدة منذ من 6 مارس الماضي  2024. 

الوزراء: نجاح البنك المركزى فى توفير السيولة الدولارية أسهم فى الإفراج عن البضائع

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه الأحد

شهادات بنك القاهرة 

يطرح البنك القاهرة شهادة شهادة البريمو الثلاثية الثابتة مدتها ثلاث سنوات بعائد 10% سنويًا، العائد ربع السنوي هو 10.75، ويبدأ الحد الأدنى للشراء بألف جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري الشهادات البلاتينية؛ ذات آجال 3 سنوات بقيمة من ألف جنيه ومضاعفاتها يقوم البنك الأهلي ويتم تجديد الشهادة البلاتينية بشكل أوتوماتيكي بناءً والشهادة اسمية، لا يمكن تحويل ملكيتها أو التصرف فيها من خلال تداولها أو رهنها، أو تحويل قيمتها.

المستندات المطلوبة للحصول على الشهادات البلاتينية

1-صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع إحضار الأصل للاطلاع ويجب أن يكون ساري.

2- للقصر الذين لم يبلغ عمرهم 21 عام، يتم تقديم شهادة ميلاد بالكمبيوتر.

3-تقديم شهادة مفردات راتب من جهة العمل.

اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة البنك المركزي الفائدة شهادات بنك مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

كرة يد: الأهلى يخسر من الترجى فى نصف نهائى كأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام