موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث "جوجل" عن اجتماع البنك المركزي مع اقتراب نهاية شهر أبريل الجاري تتزايد التساؤلات حول اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في تحديد أسعار الفائدة في 23 مايوالمقبل، وفقًا لبيانات موقعه الإلكترونية.

ويعقد البنك المركزي اجتماعا استثنائيا في 23 مايو المقبل لاتخاذ قرارات جريئة تخص سعر الفائدة والتخضم ومن المحتمل يكون لها صدي كبير في السوق المصري صدي كبير في السوق المصري، حيث من المحتمل خفض 2% لسعر الفائدة وتحريرا كاملا لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يعده البنك المركزي المصري نسبة 33.7% بعد الانخفاض من 35.1% المسجلة في فبراير الماضي.

شهادات الادخار الأعلى سعر الفائدة في مصر

شهادات بنك مصر

ويطرح بنك مصر شهادة القمة الثلاثية بفائدة 30٪؜ للسنة الأولى، و25٪؜ للسنة الثانية، و20٪؜ للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا الي 27٪؜ للسنة الأولى، و23٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26٪؜ للسنة الأولى، و22.5٪؜ للسنة الثانية، و19٪؜ للسنة الثالثة، وتم وذلك اصدارات الجديدة منذ من 6 مارس الماضي 2024.

شهادات بنك القاهرة

يطرح البنك القاهرة شهادة شهادة البريمو الثلاثية الثابتة مدتها ثلاث سنوات بعائد 10% سنويًا، العائد ربع السنوي هو 10.75، ويبدأ الحد الأدنى للشراء بألف جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري

طرح البنك الأهلي المصري الشهادات البلاتينية؛ ذات آجال 3 سنوات بقيمة من ألف جنيه ومضاعفاتها يقوم البنك الأهلي ويتم تجديد الشهادة البلاتينية بشكل أوتوماتيكي بناءً والشهادة اسمية، لا يمكن تحويل ملكيتها أو التصرف فيها من خلال تداولها أو رهنها، أو تحويل قيمتها.

المستندات المطلوبة للحصول على الشهادات البلاتينية

1-صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع إحضار الأصل للاطلاع ويجب أن يكون ساري.

2- للقصر الذين لم يبلغ عمرهم 21 عام، يتم تقديم شهادة ميلاد بالكمبيوتر.

3-تقديم شهادة مفردات راتب من جهة العمل.