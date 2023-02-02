الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة: إقبال ضعيف على رحلات العمرة لشهر رجب

رحلات العمرة
رحلات العمرة

قال ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن الإقبال من قبل المواطنيين على عمرة موسم  شهر رجب الحالى ضعيف، موضحا أن أعداد المعتمرين المصريين قبل جائحة فيروس كورونا كان نحو 400 ألف معتمر من المولد النبوى حتى شعر شعبان، أما حاليا فمنذ بدء تشغيل رحلات  العمرة فى شهر أكتوبر الماضى  فلم تصل أعداد المعتمرين التابعين للشركات سوى 250 ألف معتمر بحد أقصى.

وأضاف سلطان، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"ـ أن التأشيرات المتنوعة التى صدرت من المملكة العربية السعودية قد أثرت بشكل بالغ على عمل شركات السياحة وتشغيل رحلات العمرة عن طريقها، موضحا أن هناك العشرات من المعتمرين قد خرجوا إلى الأراضى المقدسة بعيدا عن حصة شركات السياحة للعمرة.

وأوضح سلطان أن أسعار برامج العمرة لشهر رجب الجارى تبدأ من 32 ألف جنيه، وهناك العديد من العروض التى تقدمها شركات السياحه لجذب العملاء لحجز رحلات العمرة.

ووافقت وزارة السياحة والآثار على طلب غرفة شركات السياحة بمد عودة المعتمرين التابعين لشركات السياحة بالطاقة التشغيلية المخصصة لعمرة شهر رجب لتصبح حتى يوم 5 شعبان المقبل، كما تحدد بأن يكون آخر موعد سفر لمعتمري الطاقة التشغيلية لشهر رجب هو 24 من الشهر الجارى، وآخر موعد عودة معتمرى شهر رجب من الأراضى المقدسة هو 5 من شهر  شعبان المقبل.

غرفة شركات السياحة شركات السياحة شهر رجب عمرة منسك العمرة

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