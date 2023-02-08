الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2023 ورؤية الهلال بالعين المجردة

شهر رمضان 2023
شهر رمضان 2023

تصدر موعد شهر رمضان 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة استعدادا لهذا الشهر العظيم، ويعتبر موعد شهر رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت أهتمام وتفكير الكثير من المسلمين بمصر وبالمدن والعواصم العربية لمعرفة موعد شهر رمضان 2023، وفقاً للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

 موعد شهر رمضان 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المسلمين لمعرفة موعد شهر رمضان 1444/2023 في مصر، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية  موعد شهر رمضان لعام 2023، وادعية رمضانية 2023 إستعداداً له، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

موعد شهر رمضان 2023، أظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد شهر رمضان 1444/2023 في مصر سيوافق يوم الخميس 23 مارس 2023، ما يعني أنه يتبقى على شهر رمضان نحو 69 يومًا.

ومن المحتمل أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م ( يوم الرؤية).

وتوقع المعهد أن تكون عدة شهر رمضان المقبل 29 يومًا، ويمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من قبل اللجان الشرعية يوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 17:23 بالتوقيت العالمي.

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أدعية رمضانية 2023

  • اللهم هذا الشهر الذي أنزلت فيه القرآن الكريم وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرد ولا يُبدل أن تكتبني من عتقاء هذا الشهر.
  • اللهم اجعل صيامي فيهِ بالشّكر والقبول على ما ترضاه ويرضاهُ الرّسول محكمةً فروعه بالأصول، بحقّ سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين يارب في خير شهر وخير أيام تفضلت فيها على عبادك أن تهديني هداية لا ضلال بعدها، وأن تثبتني على الطاعة.
  • اللهم أعنا في رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة قراءة آياتك، وإقامة ذكرك، وأوزعني يا الله أن أشكر نعمتك، واحفظني بحفظك وكرمك، واسترني من الناظرين.
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