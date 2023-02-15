باقي 133 يومًا.. موعد عيد الأضحى 2023

مع زيادة معدل البحث عن شهر رمضان وعيد الفطر يكثر البحث عن موعد عيد الأضحى 2023 والذي يقترب موعده هو الاخر باقتراب موعد الإثنين الآخرين.

موعد عيد الأضحى 2023

نعرض في هذا التقرير موعد عيد الأضحى 2023 وفق الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

133 يوم تبقت على موعد عيد الاضحى 2023 والذي يحين موعد فلكيًا الأربعاء 28 يونيو 2023 والموافق 10 ذو الحجة 1444.

ويكون موعد وقفة عرفة هو الثلاثاء 27 يونيو 2023 والموافق 9 ذو الحجة 1444.

وتبدأ إجازة عيد الاضحى المبارك من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.



فضل صيام يوم عرفة

وعن فصل صيام يوم عرفة ما قَالَتْه عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم

ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم



بداية موسم الحج 2023

يرتبط عيد الأضحى المبارك بموسم الحج والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي يسعى الكثيرين لتلبيتها.

وبالفعل أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بداية الحجز في موسم الحج 2023 إلكترونيًا ويستمر حتى يونيو 2023.

ويمكن الحجز في موسم الحج 2023 من خلال موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، او من خلال تطبيق (نسك) للهواتف الذكية.

موعد شهر رمضان 2023

من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان 2023 هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 وفق الحسابات الفلكية وما يؤكد هذا الموعد هو الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان.



موعد عيد الفطر 2023

من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك 2023 وفقاً لاحصائيات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وبذلك يتبقى عليه 75 يومًا.

وتكون إجازة عيد الفطر 2023 بداية من الجمعة 21 أبريل والموافق هجريًا 1 شوال 1444، وكذلك يوم السبت 22 أبريل والأحد 23 أبريل 2023.