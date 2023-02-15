الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 والأدعية المستحبة

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج

يسعى الكثير من المسلمين لمعرفة موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 عبر جوجل، التى ستوافق في يوم الـ 27 رجب 2023 بتلك الليلة التي أسرى فيها بالرسول الكريم (صل الله عليه وسلم) فيها، ثم عرج بليلة الإسراء والمعراج 2023 للسموات العليا.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023

وفي سطور تنشر «الدستور» موعد ليلة الاسراء والمعراج 2023 والأدعية المستحبة، ومتى ليلة الإسراء والمعراج 2023 في هذه السطور القادمة.

وتوافق  ليلة الإسراء والمعراج 2023 في يوم 27 رجب لعام 2023 في ليلة الإسراء والمعراج 2023 كما قد ذكرت دار الإفتاء المصرية، وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج بداية من مغرب يوم الجمعة القادمة 17- 2- 2023، وستنتهي في يوم 27 رجب 2023 في فجر يوم السبت 18- 2- 2023.

الأدعية المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج 2023

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن ستكون ليلة 27 رجب 2023 لا توجد بها توصية للقيام بأعمال محددة بها، وإنما سيستحب فيها فعل الطاعات وأيضا التقرب لله سبحانه وتعالى بكافة أنواع العبادات المختلفة كعبادة الصلاة والدعاء.

ومن الأدعية المستحبة التي سيتقرب بها المسلمون لله فيها بليلة الإسراء والمعراج 2023:

-دعاء ليلة 27 رجب 2023: 

  • «"اللَّهُمّ إنْي أَشْكُو إِلَيْكَ ضِعْف قُوَّتي “ ”وَقِلَّة حِيلَتي وَهَوَانِي عَلَى النَّاس يَا أَرَحِم الرَّاحِمِينَ" “أَنْتَ رُبَّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّيٌّ إِلَى مَنْ تَكِلنِي إِلَى بِعِيد يَتَجَهَّمنِي أَمْ إِلَى عَدُوّ مَلِكَته أَمَرّي” “إِنْ لَمْ يَكُن بِكَ غَضَب عَلِيّ فَلَا أُبَالِي” “وَلَكِنَّ عَافِيَتكَ هِي أوْسَع لِي أَعَوَّذ بِنُور وَجْهكَ الَّذِي أَشْرَقَت بِهِ الظُّلْمَات وَصُلْح عَلَيْهُ أَمْر الدُّنْيَا وَالْآخِرَة” “مِنْ أَنْ يَحُلّ بِي غَضَبكَ أَوْ يَحُلّ عَلِيّ سُخْطكَ لَكَ العتبى” “حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِكَ”».

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وليلة “27 رجب 2023”، هي ليلة الإسراء والمعراج 2023، ومن الليالي التي سينتظرها المسلمون في كل عام، وسيحتفلوا بها بجميع أنواع الطاعات والعبادات لله تعالى، وليلة الإسراء والمعراج 2023 الموافقة “لليلة 27 رجب 2023” من أكثر ما يبحث عنه جميع المسلمون على محركات البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى يعدوا أنفسهم لها.

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