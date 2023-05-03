الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الأضاحي 2023 وموعد وإجازة عيد الأضحى المبارك

الاضاحي
الاضاحي

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار الأضاحي 2023 قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ويستعد المسلمين من كل مكان في مصر والعواصم والمدن العربية لتجهيزات عيد الأضحى المبارك قبل حلوله لتقديم الزكاة للفقراء والمحتاجين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولمعرفة أسعار الأضاحي 2023 لتقديمها للأهل والأصدقاء والجيران.

قائمة أسعار الأضاحي 2023 للوزن القائم

تتراوح أسعار اللحوم البقري قائم بين 127 و133 جنيهًا للعجول البقرية، والجاموسي بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، والتفصيل بالأوزان على النحو التالي:

وبلغ سعر العجل البقري للوزن 200 كيلو جرام: 135 جنيهًا.

وشهد سعر العجل البقري للوزن 300 كيلو جرام: 140 جنيهًا.

وشهد سعر العجل البقري للوزن 150 كيلوجرام: 150 جنيهًا.

وشهد سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كيلو جرام: 115 جنيهًا.

وسجل كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 200 كيلو جرام: 140 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 150 كيلو جرام: 150 جنيهًا.

وسعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

موعد وقفة عيد الأضحى المبارك 2023

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد استطلاع هلال ذي الحجة

متى عيد الاضحى 2023 وعدد أيام الإجازة للموظفين

عيد الأضحى 2023 في السعودية ومصر

أسعار العجول قبل عيد الأضحى 2023

وبالنسبة لسعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، والبتلو من 8000 إلى 13 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

ويبلغ سعر “البقرة الوالدة” من 50 ألف إلى 65 ألف، والجاموسة من 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 

حسب ما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنه يكون أول أيام شهر ذي الحجة موافقاً ليوم الإثنين 19 يونيو 2023، ولهذا يكون عيد الأضحى 2023 هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الموافق 10 من ذى الحجة  1444.

  • تبدأ من وقفة عيد الأضحى الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.
  • أول أيام عيد الأضحى الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.
  • ثاني أيام عيد الأضحى الخميس الموافق 29 يونيو 2023.
  • ثالث أيام عيد الأضحى الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.
  • رابع أيام عيد الأضحى السبت الموافق 1 يوليو 2023.
اسعار الاضاحي 2023 قائمة اسعار الاضاحي 2023 عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك موعد وإجازة عيد الأضحى

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