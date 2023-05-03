أسعار الأضاحي 2023 وموعد وإجازة عيد الأضحى المبارك

تزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أسعار الأضاحي 2023 قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ويستعد المسلمين من كل مكان في مصر والعواصم والمدن العربية لتجهيزات عيد الأضحى المبارك قبل حلوله لتقديم الزكاة للفقراء والمحتاجين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولمعرفة أسعار الأضاحي 2023 لتقديمها للأهل والأصدقاء والجيران.

قائمة أسعار الأضاحي 2023 للوزن القائم

تتراوح أسعار اللحوم البقري قائم بين 127 و133 جنيهًا للعجول البقرية، والجاموسي بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، والتفصيل بالأوزان على النحو التالي:

وبلغ سعر العجل البقري للوزن 200 كيلو جرام: 135 جنيهًا.

وشهد سعر العجل البقري للوزن 300 كيلو جرام: 140 جنيهًا.

وشهد سعر العجل البقري للوزن 150 كيلوجرام: 150 جنيهًا.

وشهد سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كيلو جرام: 115 جنيهًا.

وسجل كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 200 كيلو جرام: 140 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 150 كيلو جرام: 150 جنيهًا.

وسعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

أسعار العجول قبل عيد الأضحى 2023

وبالنسبة لسعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، والبتلو من 8000 إلى 13 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه.

ويبلغ سعر “البقرة الوالدة” من 50 ألف إلى 65 ألف، والجاموسة من 50 ألف إلى 75 ألف جنيه.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

حسب ما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنه يكون أول أيام شهر ذي الحجة موافقاً ليوم الإثنين 19 يونيو 2023، ولهذا يكون عيد الأضحى 2023 هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الموافق 10 من ذى الحجة 1444.