عيد الأضحى 2023 في السعودية ومصر

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين ويكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويلازم احتفالات عيد الأضحى موسم الحج حيث يسافر المسلمون إلى السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام .

وتعرض الدستور في التقرير التالي عيد الأضحى 2023 في السعودية و مصر .

موعد العيد الكبير 2023 في السعودية

يلتزم المسلمون في كافة أنحاء العالم بإعلان بداية شهر ذي الحجة في السعودية وبناءً عليه يتم تحديد يوم وقفة عرفات و العيد الكبير .

وحسب البحوث الفلكية يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، ليكون عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة موافقًا ليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

اجازة عيد الاضحى 2023

وتكون إجازة عيد الأضحى وفق قانون العمل 4 أيام بالإضافة إلى يوم وقفة عرفات وحسب البحوث الفلكية فهي يوم الثلاثاء، الموافق 27 يونيو 2023، وأول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، الموافق 28 يونيو 2023. وتستمر حتى يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023.

وهو نفس التوقيت الذي تبدأ فيه أجازة العيد الكبير في مصر وباقي الدول العربية .

استطلاع هلال شهر ذي الحجة

تستطلع السعودية وباقي الدول العربية هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 29 ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، ووفقًا للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد، حيث سيحدث الاقتران المركزي المحاق المركزي) يوم الأحد الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله، وعليه فسيكون يوم الإثنين 19 يونيو 2023 بداية شهر ذي الحجة، وبالتالي يتم تحديد موعد عيد الاضحى 2023 فلكيا، وتلزم جميع الدول العربية برؤية هلال شهر ذي الحجة لتكون وقفة عرفات في يوم واحد لجميع المسلمين في أنحاء الدول الإسلامية .