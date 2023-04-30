الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة عيد العمال 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام

عيد العمال
عيد العمال

زاد البحث عن موعد إجازة عيد العمال 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام والذي يتم الاحتفال به كل عام في أول يوم من شهر مايو.

موعد اجازة عيد العمال 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام

نوضح في السطور التالية موعد إجازة عيد العمال 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام  وفق لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الخميس 4 مايو هو موعد اجازة عيد العمال 2023 لموظفي القطاع الخاص والعام بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون اجازة عيد العمال  يوم الخميس الموافق 4/5/2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلا من يوم الاثنين 1/5/2023.

إجازة عيد العمال للقطاع الخاص 

وكذلك أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العامة، موعد جازة عيد العمال للقطاع الخاص بحيث تتوافق مع اجازة القطاع العام أي تكون يوم الخميس  4 مايو 2023، وتكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كـ إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

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الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

عيد الأضحى المبارك.. الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو

ثورة ٣٠ يونيو.. الجمعة ٣٠ يونيو

رأس السنة الهجرية.. يوم الأربعاء ١٩ يوليو

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.. الأحد ٢٣ يوليو

عيد المولد النبوي الشريف.. الأربعاء ٢٧ سبتمبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).. الجمعة 6 أكتوبر

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