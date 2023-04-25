الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد وقفة عرفات 2023 وعدد أيام أجازة عيد الأضحى

وقفة عرفات
وقفة عرفات

وقفة عرفات أهم شعائر الحج وهو الركن الخامس من أركان الاسلام والتي يؤديها المسلمين مرة كل عام في شهر ذي الحجة، وتعقب وقف عرفات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ثاني وآخر الأعياد الدينية عند المسلمين، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد وقفة عرفات 2023 وعدد أيام أجازة عيد الأضحى.

موعد يوم عرفة 2023 في مصر

يأتي يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام، وحسب البحوث الفلكية يكون يوم عرفة أو وقفة عرفات يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، ويُعَد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن وقفة عرفات أو الوقوف بعرفة يُعَد أهم أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

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موعد عيد الأضحى 2023 

يأتي عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويبدأ من يوم الخميس الموافق 29 يونيو ، ويستمر 4 أيام ، وقد يختلف موعد عيد الأضحى حسب مولد هلال شهر ذي الحجة ، والذي تحدده دار الافتاء في السعودية وتتبعه جميع الدول الإسلامية لارتباطه بيوم وقفة عرفات.

ووفق الحسابات الفلكية يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران، الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًَا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444 هـ الموافق 16 يونيو 2023 ، ويستمر هلال شهر ذي الحجة الجديدة فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية )، وفى محافظات مصر المختلفة يظل الهلال الجديد فى السماء لمدد تتراوح ما بين 31 و37 دقيقة.

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وقفة عرفات يوم عرفة عيد الأضحى ذي الحجة الحج

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