الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023

السجل المدني
السجل المدني

يبحث الكثير من المواطنين على مواقع البحث ومنها جوجل عن مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023.

مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023، تعتبر أمر لدى الجميع نظرا لقيام المواطنين خلاله من استخراج شهادات الميلاد والقيد والوفاة وإصدار بطاقات الرقم القومي، وكافة الأوراق الثبوتية.

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وخلال مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023 يمكنك التوجه إلى مقار سجلات الأحوال المدنية في كافة محافظات الجمهورية لاستخراج كافة الأوراق التي تلزم المواطنين وتصديرها جهات الأحوال المدنية.

مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023 تبدأ في تمام التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء.

مواعيد عمل السجل المدني بعد إجازة عيد الفطر 2023

انطلقت رسميًا للجمهور الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول "المنصة الرقمية المصرية" من خلال هذا الرابط  والتي تقدم الخدمات الحكومية في كافة المجالات ويمكن الحصول على خدمات السجل المدني من خلالها بإتباع الخطوات التالية:-

  1. الدخول عبر المنصة الإلكترونية الرقمية من خلال هذا رابط المنصة الإلكترونية على الإنترنت.
  2. اختيار خدمات المواطنين.
  3. تحديد القطاع الذي يقدم الخدمة المطلوبة.
  4. كتابة بيانات المواطن الراغب في الخدمة.
  5. تحميل كافة الأوراق المطلوبة لأداء هذه الخدمة الإلكترونية.
  6. الضغط على زر الحفظ.
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