الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

فروع عمل مسائي .. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023

السجل
السجل

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023، من أكثر الأمور بحثًا على مواقع البحث جوجل؛ للحصول على الأوراق الرسمية والثبوتية.

ويعبر السجل المدني هو المكان المسئول التابع لوزارة الداخلية للحصول على أوراق رسمية من شهادة قيد عائلي، قيد ميلاد، إصدار شهادة وفاة، إصدار بطاقة الرقم الوطني، في كل محافظات الجمهورية.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان

وتستقبل مكاتب السجل المدني بكافة محافظات الجمهورية المواطنين خلال أيام شهر رمضان المبارك 2023 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا، عدا أيام العطل الأسبوعية والعطلات الرسمية.

يشار إلى أن مكاتب السجل المدني التابعة لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تعمل على مدار العام من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ولمدة 5 أيام في الأسبوع، من الأحد إلى الخميس، حيث والجمعة والسبت أجازة أسبوعية.
 

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023

- أبرز خدمات السجل المدني للمواطنين
 

تقدم مكاتب السجل المدني التابعة لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية عدة خدمات للمواطنين منها :

استخراج قيد عائلي.
صورة من سجل الطلاق الآلي.
نسخة من عقد الزواج الآلي.
تسجيل موت الآلة.
بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.
بطاقة الهوية.
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فروع تعمل في الفترة المسائية

تعمل بعض فروع مكاتب السجل المدني خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً على النحو التالي:

أول سجل مدني بكفر الشيخ.
مركز البحيرة للنشر.
مركز الاسكندرية للنشر.
السجل المدني بالدقي.
متنزه السجل المدني.
السجل المدني لصبرا الخيمة.
فرع سيتي ستار مول.
فرع مطار القاهرة.
فرع طنطا مول.
فرع مول العرب.
فرع مكسيم مول.
المركز النموذجي في الوظيفة العامة للقطاع.

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