السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الأربعاء.. موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر 2023

البنوك
البنوك

زادت عمليات البحث علي محرك البحث العالمي جوجل عبر الإنترنت عن موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر، خلال ثاني أيام العيد، ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال بمعرفة إجازة البنوك خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر 2023

وننشر خلال هذا التقرير  التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر  وأبرز الخدمات التي يقدمها البنوك.

تعرف على مواعيد البنوك بعد العيد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر 2023

مواعيد البنوك بعد العيد

وقرر البنك المركزي المصري منح العاملين في البنوك إجازة لمدة 6 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء بدأت الخميس الماضي 20 أبريل 2023 وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل 25 أبريل الجاري.

موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الفطر

كما قرر البنك المركزي المصري عودة العمل بالبنوك صباح يوم الأربعاء 26 أبريل، وبحسب بيانات حكومية فإن نحو 42 مليون مواطن لديهم بطاقات ائتمانيةويتعاملون مع القطاع المصرفي والبريد ويمتلكون حسابات مالية مما أدى إلى زيادة حجم الطلب على الخدمات المالية والبنكية المقدمة من البنوك.


عدد أيام اجازة عيد الفطر 2023 للبنوك

القطاع المصرفي والبنوك أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ويتعامل كثير من المواطنين خلال أيام الإجازة عبر ماكينات الصراف الآلي خلال فترة الأعياد والمناسبات وخصصت بعض البنوك ماكينات معينة لحصول المواطنين على الفكة فئات 5 و10 و20 جنيهًا "العيدية" والتي يحبها المصريين كثيرًا.

إجازة عيد الفطر المبارك بالبنوك المصرية

وتعد هذه الإجازات متزامنة في المؤسسات العامة والحكومية مع إجازات الموظفين، لذا فإن يوم العمل الفعلي في الدولة سيكون 26 أبريل المقبل، لذا فإن هذه الأيام تعد مليئة بالإجازات الرسمية وإجازات الأعياد لفترة كبيرة، خاصة وأن الاحتفالات تجمع بين المسلمين والأقباط في آن واحد.

الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين

ماكينات الصراف الآلي

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.
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