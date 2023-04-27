تصدرت إجازات شهر مايو 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى تريند البحث والسوشيال ميديا مع اقتراب انتهاء شهر أبريل 2023.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين العاملين والموظفين والطلاب بكافة محافظات مصر لمعرفة إجازات شهر مايو 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى.

وفي السطور التالية يرصد “الدستور” إجازات شهر مايو 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى، والإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام، وإليكم التفاصيل:

إجازات شهر مايو 2023 الأسبوعية

إجازة عيد العمال: توافق يوم الإثنين 1 مايو.

الجمعة: يوافق 5 مايو عطلة أسبوعية.

السبت: يوافق 6 مايو عطلة أسبوعية.

الجمعة: يوافق 12 مايو عطلة أسبوعية.

السبت: يوافق 13 مايو عطلة أسبوعية.

الجمعة: يوافق 19 مايو عطلة أسبوعية.

السبت: يوافق 20 مايو عطلة أسبوعية.

الجمعة: يوافق 26 مايو عطلة أسبوعية.

السبت: يوافق 27 مايو عطلة أسبوعية.

موعد عيد الأضحى المبارك 1444

وإليكم موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، حيث يتزامن عيد الأضحى مع شهر نهاية يونيو وبداية شهر يوليو 2023 كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وفقة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الخميس الموافق 29 يونيو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم الجمعة الموافق 30 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت الموافق 1 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام ما يلي:

1 - عيد العمال: التي توافق يوم الإثنين 1 مايو 2023.

2 - إجازة عيد الأضحى المبارك: التي توافق الثلاثاء 27 يونيو، والتي تستمر حتى يوم السبت 1 يوليو 2023.

3 - ذكرى ثورة 30 يونيو: التي توافق يوم الخميس 29 يونيو، وذلك لأنها سوف توافق يوم الجمعة، وهي إجازة رسمية، لهذا سوف يتم ترحيلها.

4 - عطلة رأس السنة الهجرية: التي توافق يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

5 - إجازة عيد ثورة 23 يوليو: التي توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

6 - المولد النبوي الشريف: الذي يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

7 - إجازة 6 أكتوبر: التي سيتم ترحيلها ليوم الخميس 5 أكتوبر، بدلًا من يوم الجمعة إجازة رسمية.