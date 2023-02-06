موعد عيد الأضحى 2023 فلكيا في مصر وأيام الإجازة

تزداد عمليات البحث حول موعد المناسبات والأعياد الدينية خصوصًا، إذ تحظى باهتمام بالغ من قِبل المواطنين الذين يبدأون في التهيؤ والاستعداد جيدًا له، وضمن الأشياء التي يبحث عنها المصريون بكثرة هذه الأيام موعد عيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي ينتظره المسلمون في شتى بقاع الأرض بفارغ الصبر لتأدية العبادات التي لطالما سعوا إليها إرضاء لله وابتغاء مرضاته.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

يحل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء في السابع والعشرين من شهر يونيو المقبل، ليصبح هذا هو اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك طبقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية من خلال تقرير نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي، وحظى بتعليقات كثيرة ومباركات للمسلمين بعضهم لبعض، إذ تستمر إجازة العيد حتى الخميس الموافق 29 من يونيو 2023 وتكون إجازة يوم وقفة عرفة يوم الإثنين 26 يونيو.

المعهد القومى للبحوث الفلكية أشار إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك، تبدأ الجمعة 21 إبريل وتنتهى السبت 22 إبريل 2023، وهو العيد الذي يبدأ بعده الاستعداد لعيد الأضحى واستقباله بنحر الأضاحي المختلفة لرضا الله سبحانه وتعالى، إذ تعد هذه شعيرة كبرى من شعائر المسلمين التي يحرصون على تنفيذها في عيد الأضحى.

من المقرر أن تكون اجازة وقفة عرفات يوم الإثنين الموافق 26 يونيو، كما تبدأ إجازة رأس السنة الهجرية 1445 يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.

أسماء عيد الأضحى

عيد الأضحى له أسماء عديدة ومختلفة من دولة إلى أخرى، حيث يتم تسميته بالعيد الكبير في كل من دول مصر، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، العراق، ليبيا والجزائر، بينما يسمه مواطنو البحرين باسم عيد الحجاج، وفي إيران يسمى بعيد القربان، بينما تطلق عليه تركيا اسم قربان بيرمو، يرجع السبب لأن المسلمون في تركيا يذهبون إلى سوق قربان بازاري لشراء أضحية عيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص.