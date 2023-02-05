باقي 75 يوما.. موعد إجازة عيد الفطر 2023 في مصر

مع البحث عن موعد رمضان يرافقه البحث عن اجازة عيد الفطر 2023 وعدد أيامها سواء بالمدارس أو القطاعين العام والخاص، وعدد الإجازات الأخرى المتبقية خلال عام 2023.

إجازة عيد الفطر 2023

نستعرض لكم خلال هذا التقرير اجازة عيد الفطر 2023 وعدد أيامها والتاريخ الفلكي لشهر رمضان الكريم وكذلك أيام الإجازات خلال هذه السنة المتبقية.

في البداية من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك 2023 وفقا لاحصائيات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وبذلك يتبقى عليه 75 يوم.

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 أبريل والموافق هجريًا 1 شوال 1444، وكذلك يوم السبت 22 أبريل والأحد 23 أبريل 2023.

موعد شهر رمضان 2023

ويكون موعد شهر رمضان فلكيًا الخميس 23 مارس 2023 ووفق إحصائيات معهد الفلك يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوم فقط بحيث يكون 1 شوال 1444 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ولكن الرؤية الشرعية لهلال الشهر العربي الجديد تؤكدها دار الإفتاء المصرية.

إمساكية أول يوم رمضان 2023

الخميس 23 مارس 2023

1 رمضان 1444



فجر الإمساك 4:29

وقت الشروق 5:56

الظهر 12:03

العصر 3:30

المغرب 6:10

العشاء 7:26



الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2023



الجمعة 24 مارس والذى يوافق 2 رمضان.

السبت 25 مارس والذى يوافق 3 رمضان

الجمعة 31 مارس والذى يوافق 9 رمضان.

السبت 1 إبريل والذى يوافق 10 رمضان.

الجمعة 7 إبريل والذى يوافق 16 رمضان.

السبت 8 إبريل والذى يوافق 17 رمضان.

الجمعة 14 إبريل والذى يوافق 23 رمضان.

السبت 15 إبريل والذى يوافق24 رمضان.

الاثنين 17 إبريل بمناسبة يوم شم النسيم والذى يوافق 26 رمضان.

الاجازات المتبقية خلال هذه السنة 2023

الثلاثاء 25 أبريل 2033

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الإثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)