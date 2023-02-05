باقي 75 يوما.. موعد إجازة عيد الفطر 2023 في مصر
مع البحث عن موعد رمضان يرافقه البحث عن اجازة عيد الفطر 2023 وعدد أيامها سواء بالمدارس أو القطاعين العام والخاص، وعدد الإجازات الأخرى المتبقية خلال عام 2023.
إجازة عيد الفطر 2023
نستعرض لكم خلال هذا التقرير اجازة عيد الفطر 2023 وعدد أيامها والتاريخ الفلكي لشهر رمضان الكريم وكذلك أيام الإجازات خلال هذه السنة المتبقية.
في البداية من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك 2023 وفقا لاحصائيات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وبذلك يتبقى عليه 75 يوم.
وتبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 أبريل والموافق هجريًا 1 شوال 1444، وكذلك يوم السبت 22 أبريل والأحد 23 أبريل 2023.
موعد شهر رمضان 2023
ويكون موعد شهر رمضان فلكيًا الخميس 23 مارس 2023 ووفق إحصائيات معهد الفلك يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوم فقط بحيث يكون 1 شوال 1444 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ولكن الرؤية الشرعية لهلال الشهر العربي الجديد تؤكدها دار الإفتاء المصرية.
إمساكية أول يوم رمضان 2023
الخميس 23 مارس 2023
1 رمضان 1444
فجر الإمساك 4:29
وقت الشروق 5:56
الظهر 12:03
العصر 3:30
المغرب 6:10
العشاء 7:26
الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2023
الجمعة 24 مارس والذى يوافق 2 رمضان.
السبت 25 مارس والذى يوافق 3 رمضان
الجمعة 31 مارس والذى يوافق 9 رمضان.
السبت 1 إبريل والذى يوافق 10 رمضان.
الجمعة 7 إبريل والذى يوافق 16 رمضان.
السبت 8 إبريل والذى يوافق 17 رمضان.
الجمعة 14 إبريل والذى يوافق 23 رمضان.
السبت 15 إبريل والذى يوافق24 رمضان.
الاثنين 17 إبريل بمناسبة يوم شم النسيم والذى يوافق 26 رمضان.
الاجازات المتبقية خلال هذه السنة 2023
الثلاثاء 25 أبريل 2033
عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)
الإثنين 1 مايو 2023
عيد العمال
الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023
عيد الأضحى المبارك
الجمعة 30 يونيو 2023
ثورة 30 يونيو
الأربعاء 19 يوليو 2023
رأس السنة الهجرية
الأحد 23 يوليو 2023
عيد ثورة 23 يوليو 1952
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
عيد المولد النبوي الشريف
الجمعة 6 أكتوبر 2023
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)