الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

باقي 75 يوما.. موعد إجازة عيد الفطر 2023 في مصر

عيد الفطر 2023
عيد الفطر 2023

مع البحث عن موعد رمضان يرافقه البحث عن اجازة عيد الفطر 2023 وعدد أيامها سواء بالمدارس أو القطاعين العام والخاص، وعدد الإجازات الأخرى المتبقية خلال عام 2023.

إجازة عيد الفطر 2023

نستعرض لكم خلال هذا التقرير اجازة عيد الفطر 2023 وعدد أيامها والتاريخ الفلكي لشهر رمضان الكريم وكذلك أيام الإجازات خلال هذه السنة المتبقية.

في البداية من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك 2023 وفقا لاحصائيات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وبذلك يتبقى عليه 75  يوم.

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 أبريل والموافق هجريًا  1 شوال 1444، وكذلك يوم السبت 22 أبريل والأحد 23 أبريل 2023.

موعد شهر رمضان 2023 

ويكون موعد شهر رمضان فلكيًا  الخميس 23 مارس 2023 ووفق إحصائيات معهد الفلك يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوم فقط بحيث يكون 1 شوال 1444 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ولكن الرؤية الشرعية لهلال الشهر العربي الجديد تؤكدها دار الإفتاء المصرية.

إمساكية أول يوم رمضان 2023

الخميس  23 مارس 2023 
1 رمضان 1444


فجر الإمساك 4:29
وقت الشروق 5:56
الظهر 12:03
العصر 3:30
المغرب 6:10
العشاء 7:26
 

الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان 2023 
 

الجمعة 24 مارس والذى يوافق 2 رمضان.

السبت 25 مارس والذى يوافق 3 رمضان

الجمعة 31 مارس والذى يوافق 9 رمضان.

السبت 1 إبريل والذى يوافق 10 رمضان.

الجمعة 7 إبريل والذى يوافق 16 رمضان.

السبت 8 إبريل والذى يوافق 17 رمضان.

الجمعة 14 إبريل والذى يوافق 23 رمضان.

السبت 15 إبريل والذى يوافق24 رمضان.

الاثنين  17 إبريل بمناسبة يوم شم النسيم والذى يوافق 26 رمضان.

الاجازات المتبقية خلال هذه السنة 2023 

الثلاثاء 25 أبريل 2033

عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

 

الإثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

 

الثلاثاء 27  يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

 

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

 

الأربعاء 19  يوليو 2023 

رأس السنة الهجرية

 

الأحد 23  يوليو 2023 

عيد ثورة 23  يوليو 1952

 

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 

عيد المولد النبوي الشريف

 

الجمعة 6 أكتوبر 2023 

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

إجازة عيد الفطر اجازة عيد الفطر 2023 رمضان 2023 شهر رمضان عيد الفطر 2023 موعد شهر رمضان موعد شهر رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة