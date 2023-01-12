إجازة عيد الأضحى 2023 وباقي الإجازات المدفوعة طوال العام

يهتم المصريون سواء الموظفين أو الطلاب بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية والدينية ومنها عيد الأضحى كونها تتيح العطلة من العمل بإجازة مدفوعة دون الأخذ من رصيد الإجازات، وينطبق ذلك على العاملين في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال بتنظيم من مجلس الوزراء.

إجازة عيد الأضحى 2023

من الإجازات التي يهتم المصريون بمعرفتها هي إجازة عيد الأضحى 2023 نظرًا لطورها فهي تقدر بخمس أيام إضافة للوقفة، كما يحدد عند معرفتها العديد من الأمور منها التجهيز لأداء فريضة الحج.

إجازة يوم وقفة عرفات 2023

وحسب التقديرات الفلكية ويوافق يوم وقفة عيد الأضحى فلكيًا يوم الأربعاء 27 يونيه 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

ومن المفترض أن يوافق عيد الأضحى المبارك 2023 يوافق 28 يونيو على أن تمتد حتى 2 يوليه 2023 فهي تأتي على مدار 4 أيام يسبقهم الوقفة.

وعن باقي الإجازات الرسمية المقررة في عام 2023 يرصدها “الدستور” في السطور الأتية

موعد إجازة نصف العام الدارسى 2023 للمدارس

تبدأ إجازة نصف العام الدراسى في المدارس خلال الفترة من يوم 28 يناير 2023، وتستمر حتى 9 فبراير 2023، وتمتد لنحو 15 يومًا.

على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو 2023، وتبدأ وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 9 يوليو 2023.

الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية والقومية في 2023

تشمل الإجازات الرسمية خلال عام 2023 الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية والقومية كما يلي:

الإجازات الرسمية شهر يناير 2023

تشمل العطلات الرسمية أو الإجازات الرسمية في شهر يناير يومين إجازة رسمية وهما إجازة عيد الميلاد المجيد، وأيضًا إجازة يوم 25 يناير في ذكرى عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، كما يلي:

إجازة 25 يناير: يوافق يوم 25 يناير إجازة عيد الشرطة وأيضًا يوم احتفال عيد ثورة 25 يناير، ويوافق يوم 25 يناير 2022.

الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022

يتضمن شهر إبريل إجازة عيد شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك كما يلي:

موعد إجازة عيد شم النسيم 2023

يوافق يوم عيد شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل 2023، وفى الغالب لا يتم ترحيل يوم الإجازة.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

يبدأ موعد عيد الفطر المبارك يوم السبت 22 أبريل 2022، وفق الحسابات الفلكية، ويتم منح إجازة رسمية لعدة أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء.

يوافق يوم عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023.

الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2023

موعد إجازة عيد العمال 2023

يوافق يوم عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023.

الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2023

توجد إجازتان خلال شهر يونيو 2023، هما عيد الأضحى المبارك وإجازة عيد ثورة 30 يونيو 2023 ويوافق يوم إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوم الجمعة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2023

إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو 2023.

الإجازات الرسمية خلال شهر أغسطس 2023

لا توجد إجازات رسمية خلال شهر أغسطس.

العطلات الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023

توجد إجازة وحيدة خلال شهر سبتمبر هي إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق الأربعاء 27 سبتمبر.

الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2023

يتم الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2022.

الإجازات الرسمية خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2023

لا توجد إجازات رسمية في شهري نوفمبر وديسمبر 2023.