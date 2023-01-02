إجازات يناير 2023 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام
يحصل الموظفون على إجازات يناير بأجر كامل سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وخلال العام الجاري هناك عدة إجازات سواء دينية أو قومية يحصل خلالها الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر.
ومع بداية عام 2023 تبدأ إجازات رسمية جديدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي إجازات يناير 2023 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام.
إجازات يناير 2023
يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازات يناير مدفوعة الأجر ليومين طوال الشهر، اليوم الاول يكون بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يوافق يوم 7 يناير 2023 .
واليوم الثاني من إجازات يناير لجميع العاملين في الدولة يكون يوم 25 يناير احتفالًا بثورة 25 يناير 2011 ، وعيد الشرطة ، وغالبًا ما يتم ترحيل هذه الأجازة إلى يوم الخميس مع قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس ما عدا إجازات الخاصة بالاعياد الدينية فقط.
إجازات رسمية 2023
وخلال عام 2023 هناك إجازات رسمية أخرى بعضها دينية والأخرى لمناسبات قومية، وخلال شهري فبراير ومارس لا توجد اي اجازات رسمية .
- إجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 إبريل.
- وتبدأ في ابريل إجازة عيد الفطر المبارك 2023، يومي الجمعة والسبت الموافق 21 و22 إبريل 2023.
- إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 إبريل.
- إجازة عيد العمال، الذي يوافق يوم الاثنين 1 مايو.
- إجازة يوم وقفة عرفات، يوم الاثنين 26 يونيو.
- إجازة عيد الأضحى 2023، يوم الثلاثاء الموافق27 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 29 يونيو.
- ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الجمعة 30 يونيو
- إجازة رأس السنة الهجرية 2023، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.
- عيد الثورة يوم الأحد 23 يوليو.
- ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.