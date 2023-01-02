يحصل الموظفون على إجازات يناير بأجر كامل سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وخلال العام الجاري هناك عدة إجازات سواء دينية أو قومية يحصل خلالها الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر.

ومع بداية عام 2023 تبدأ إجازات رسمية جديدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي إجازات يناير 2023 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام.

إجازات يناير 2023

يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازات يناير مدفوعة الأجر ليومين طوال الشهر، اليوم الاول يكون بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يوافق يوم 7 يناير 2023 .

واليوم الثاني من إجازات يناير لجميع العاملين في الدولة يكون يوم 25 يناير احتفالًا بثورة 25 يناير 2011 ، وعيد الشرطة ، وغالبًا ما يتم ترحيل هذه الأجازة إلى يوم الخميس مع قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس ما عدا إجازات الخاصة بالاعياد الدينية فقط.

إجازات رسمية 2023

وخلال عام 2023 هناك إجازات رسمية أخرى بعضها دينية والأخرى لمناسبات قومية، وخلال شهري فبراير ومارس لا توجد اي اجازات رسمية .