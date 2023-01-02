الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إجازات يناير 2023 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

إجازات
إجازات

يحصل الموظفون على إجازات يناير بأجر كامل سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وخلال العام الجاري هناك عدة إجازات سواء دينية أو قومية يحصل خلالها الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر.

ومع بداية عام 2023 تبدأ إجازات رسمية جديدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي إجازات يناير 2023 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام.

إجازات يناير 2023 

يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص على إجازات يناير مدفوعة الأجر ليومين طوال الشهر، اليوم الاول يكون بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يوافق يوم 7 يناير 2023 .

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 وباقي إجازات العام الجديد

تعرف على إجازات عام 2023 الرسمية

واليوم الثاني من إجازات يناير لجميع العاملين في الدولة يكون يوم 25 يناير احتفالًا بثورة  25 يناير 2011 ، وعيد الشرطة ، وغالبًا ما يتم ترحيل هذه الأجازة إلى يوم الخميس مع قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس ما عدا إجازات الخاصة بالاعياد الدينية فقط.

إجازات رسمية 2023

وخلال عام 2023 هناك إجازات رسمية أخرى بعضها دينية والأخرى لمناسبات قومية، وخلال شهري فبراير ومارس لا توجد اي اجازات رسمية .

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موعد شهر رمضان 2023 والإجازات الرسمية خلال العام

  • إجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 إبريل.
  • وتبدأ في ابريل إجازة عيد الفطر المبارك 2023، يومي الجمعة والسبت الموافق 21 و22 إبريل 2023.
  • إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 إبريل.
  • إجازة عيد العمال، الذي يوافق يوم الاثنين 1 مايو.
  • إجازة يوم وقفة عرفات، يوم الاثنين 26 يونيو.
  • إجازة عيد الأضحى 2023، يوم الثلاثاء الموافق27 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 29 يونيو.
  • ذكرى ثورة 30 يونيو  يوم الجمعة 30 يونيو
  • إجازة رأس السنة الهجرية 2023، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو.
  • عيد الثورة يوم الأحد 23 يوليو.
  • ذكرى  حرب أكتوبر المجيدة، يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.
إجازات اجازات يناير إجازة مدفوعة الأجر اجازات رسمية وقفة عرفات عيد الفطر شم النسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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