الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على إجازات عام 2023 الرسمية

اجازات
اجازات

تصدرت إجازات عام 2023 الرسمية مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل الكثير.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداما “جوجل” من قبل المواطنين والعاملين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة اجازات عام 2023 الرسمية.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين والعاملين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على إجازة يمكنهم الاستمتاع بها والحصول على الراحة بعيداً عن روتين العمل وضغوطات الحياة، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً وتشمل اجازات عام 2023 الرسمية، والإجازات الدينية في السنة الجديدة 2023:

إجازات عام 2023 الرسمية

- إجازة عيد الشرطة.. يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

- إجازة عيد شم النسيم.. يوم الإثنين 17 أبريل 2023.

- إجازة عيد تحرير سيناء.. يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

- إجازة عيد العمال.. يوم الإثنين 1 مايو 2023.

- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

- إجازة عيد الثورة.. يوم الأحد 23 يوليو 2023.

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973.. يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

مواعيد الإجازات الدينية في السنة الجديدة 2023

يوجد إجازات رسمية دينية خلال عام 2023 للقطاع العام والخاص، وتكون وفقا التقويم الهجري للمسلمين من بينها..

- إجازة عيد الفطر 2023، تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل.. الإجازات الدينية في شهر أبريل.

- إجازة عيد الأضحى 2023، تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى الجمعة 29 يونيو.. بالإضافة إلى إجازة يوم وقفة عرفات.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

موعد بداية شهر رمضان 2023.. إجازات الشهر الكريم الرسمية والأسبوعية

الإجازات الرسمية لشهر يناير 2023 وللعام بأكمله

الإجازات الدينية في السنة الجديدة 2023 للأقباط

- عيد الميلاد القبطي.. يوم السبت 7 يناير 2023.

- عيد الفصح القبطي.. يوم الأحد 16 أبريل 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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