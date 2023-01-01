الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2023 والإجازات الرسمية خلال العام

شهر رمضان
شهر رمضان

عدة أسابيع تفصلنا عن موعد شهر رمضان 2023، والذي تستطيع البحوث الفلكية تحديد موعده، لكن يظل صيام المسلمين فيه مرتبط بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، والذي يتم رؤيته في 29 شعبان من كل عام.

ونظرًا لأهمية شهر رمضان للمسلمين زاد البحث عنه، وتعرض «الدستور» موعد شهر رمضان 2023 والإجازات الرسمية خلال العام.

 

موعد شهر رمضان

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2023 الموافق 1444 هجريًا  ليكون أول يوم في شهر رمضان هو الخميس  23 مارس 2023 أي أنه متبقي شهران و 24 يوم فقط.

ولكن لا يصوم المسلمون وفق الحسابات الفلكية، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان مع مولد هلال الشهر والذي تستطلعه دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان من كل عام فإذا ظهر الهلال الجديد يكون اليوم الذي يليه بداية شهر رمضان، ولكن إذا لم يولد الهلال يكون المتمم لشهر شعبان.

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موعد بدء إجازة منتصف العام 2023

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، حيث يمتنع المسلمون في أيامه (الإ من كان له عذر مباح) عن الطعام و‌الشراب وأيضًا عن مجموعة من المحظورات التي تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب الشمس.

 

الإجازات الرسمية 2023

أول الإجازات الرسمية في 2023 هى إجازة عيد الميلاد المجيد يوم السبت 7 يناير 2023 الموافق 14 جمادى الأخر، ويليه في نفس الشهر ثورة 25 يناير الأربعاء 25 يناير.

وفي شهري فبراير ومارس لا توجد إجازات رسمية.

وفي شهر أبريل إجازة شم النسيم توافق  الاثنين 17 أبريل.

أجازة عيد الفطر المبارك يوم  الجمعة 21 أبريل 2023 وتستمر 3 أيام إجازة.

وفي نفس الشهر اجازة عيد تحرير سيناء توافق يوم  الثلاثاء 25 أبريل الموافق 5 شوال.

عيد العمال: الاثنين الأول من مايو، الموافق 11 شوال.

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 27 يونيو، الموافق 9 ذو الحجة.

عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 28 يونيه الموافق 10 ذو الحجة.

ثورة 30 يوينو: الجمعة 30 يونيو، الموافق 12 ذو الحجة.

رأس السنة الهجرية: الأربعاء 19 يوليو.

ثورة 23 يوليو: الأحد 23 يوليو.

المولد النبوى الشريف: الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة «نصر أكتوبر»: الجمعة 6 أكتوبر، وغالبا ما يتم ترحيل الاجازات الرسمية إلى يوم الخميس .

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022-2023 والمستندات المطلوبة

 

 

 

شهر رمضان الإجازات الرسمية دار الافتاء شهر شعبان عيد الميلاد المجيد عيد الفطر

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وائل لطفي

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