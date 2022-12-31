يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022-2023، والذي تستعد له وزارة التربية والتعليم والتعليم لفتح باب تسجيل طلاب الثانوية العامة استمارة التقدم للامتحانات منتصف يناير المقبل بحيث يتم الاستعداد مبكرًا للامتحانات، ومعرفة أعداد الطلاب وأماكنهم، وطلاب المنازل والخدمات والأدبي والعلمي.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي خطوات تسجيل الاستمارة والمستندات المطلوبة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022-2023 والمستندات المطلوبة

ستكون رسوم دخول الامتحانات للمرة الأولى والثانية 210 جنيهًا يسددها الطالب.

410 جنيهات لمن يرغب فى التقدم للامتحانات للمرتين الثالثة والرابعة.

يتم السداد إلكترونيًا.

يتم البدء تسجيل استمارة الثانوية العامة منتصف يناير المقبل.

التسجيل من خلال دخول الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب.

مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

تدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

إذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورًا للمدرسة.

طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره وإذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي بالمدرسة لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

بدون تسجيل الاستمارة لن يتمكن الطالب من دخول الامتحان.

https://moe-register.emis.gov.eg/

يمكن تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحانات، وهي متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات، ولكى تتمكن من ملء الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.