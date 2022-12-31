موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. وباقي الإجازات الرسمية في شهر يناير

ساعات وينتهي عام 2022 ونستقبل 2023 ومن ثّم يترقب المصريون الإجازات الرسمية 2023، ووجود عدد من الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023، وبدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان 2023 وعيد الفطر المبارك، وإجازة عيد الميلاد وإجازة نصف العام في المدراس والجامعة.

الإجازات الرسمية في عام 2023

وخلال تلك الساعات يكثف البحث عن الإجازات الرسمية في عام 2023 و تستطلع "الدستور" من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن الاجازات الرسمية 2023، ومنها إجازات شهر يناير مثل عيد الشرطة.

إجازة عيد الشرطة 2023

إجازة 25 يناير: يوافق يوم 25 يناير إجازة عيد الشرطة وأيضًا يوم احتفال عيد ثورة 25 يناير، ويوافق يوم 25 يناير 2022، وجرت العادة أن يتم ترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس التالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الاجازات الرسمية 2023.. موعد إجازة رأس السنة

انتشر سؤال حول موعد إجازة رأس السنة، والحقيقة أنه لا يوجد إجازة في رأس السنة، ويوافق يوم رأس السنة الميلادية الأحد 1 يناير 2023.

الاجازات الرسمية شهر يناير 2023

تشمل العطلات الرسمية والإجازات الرسمية في شهر يناير يومين إجازة رسمية وهما إجازة عيد الميلاد المجيد، وأيضًا إجازة يوم 25 يناير في ذكرى عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، كما يلي:

إجازة عيد الميلاد المجيد: يحتفل المسيحيون الأرثوذكس يوم 7 يناير بذكرى عيد الميلاد المجيد، والذي يحتفل به المسيحيون الكاثوليك يوم 25 ديسمبر 2022.

موعد إجازة نصف العام الدراسى 2023 للمدارس

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في المدارس خلال الفترة من يوم 28 يناير 2023، وتستمر حتى 9 فبراير 2023، وتمتد لنحو 15 يومًا.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو 2023، وتبدأ وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 9 يوليو 2023.

إجازة رأس السنة في الجامعات والكليات

تحدد إجازة رأس السنة في الجامعات والكليات وفق جدول كل جامعة وكلية، ويختلف من جامعة وكلية إلى أخرى.

الإجازات الرسمية 2023.. الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية والقومية

تشمل الإجازات الرسمية خلال عام 2023 الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية والقومية كما يلي:

موعد أول رمضان 2023

يوافق موعد أول رمضان وفقًا للحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس 2023، وتبدأ دار الإفتاء استطلاع رؤية هلال شهر رمضان عند غروب شمس يوم 29 شعبان.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانًا بأن موعد بداية شهر رمضان 2023 هو يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي شهر رمضان المعظم يوم الجمعة 21 إبريل2023.

وأوضح بيان معهد الفلك أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجرية يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة يوم الرؤية الموافق الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هجرية الموافق21 مارس.